Le continue rimodulazioni che stanno colpendo i contratti telefonici di molti clienti stanno spingendo molti di essi a cercare nuove soluzioni per i propri abbonamenti che riguardano giga, voce e SMS.

La soluzione adottata dai consumatori pare essere il passaggio a nuovi operatori telefonici virtuali o MVNO che presentano promozioni molto più vantaggiose rispetto ai soliti operatori telefonici.

Ma com’è possibile che questi gestori abbiano dei costi più contenuti? Essi non possiedono delle reti private ma si appoggiano su altre compagnie pagandone l’affitto. Ecco spiegato il motivo dei prezzi low cost, spese di gestione più basse significano costi più contenuti.

Il primo operatore virtuale fondato in Italia nel lontano 2007 è CoopVoce, gestore che si poggia sulla rete di TIM e ancora oggi conta 2 milioni di clienti in tutto il Paese.

CoopVoce, scopri le sue incredibili offerte

Vediamo insieme quali sono le migliori promozioni offerte da CoopVoce per quest’estate:

EVO 200 : Minuti illimitati, 1.000 SMS verso tutti e 200 GB di internet a soli 7,90 euro al mese (promozione imperdibile valida fino al 6/09!)

: Minuti illimitati, 1.000 SMS verso tutti e 200 GB di internet a soli 7,90 euro al mese (promozione imperdibile valida fino al 6/09!) EVO 180 : Minuti illimitati, 1.000 SMS verso tutti e 180 GB di internet a 9,90 euro al mese;

: Minuti illimitati, 1.000 SMS verso tutti e 180 GB di internet a 9,90 euro al mese; EVO 50 : Minuti illimitati, 1.000 SMS verso tutti e 50 GB di internet a 7,90 euro al mese;

: Minuti illimitati, 1.000 SMS verso tutti e 50 GB di internet a 7,90 euro al mese; EVO ESSENTIAL : Minuti illimitati, 200 SMS verso tutti e 3 GB di internet al prezzo folle di 4,90 euro al mese.

: Minuti illimitati, 200 SMS verso tutti e 3 GB di internet al prezzo folle di 4,90 euro al mese. WEB 20: 20 GB di internet a 5,90 euro al mese.

CoopVoce offre inoltre lo stesso prezzo per sempre, zero vincoli e zero costi extra più la possibilità di autoricaricarti facendo la spesa. Che aspetti a unirti a CoopVoce?