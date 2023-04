Gli operatori virtuali o Mobile virtual network operator (Mvno) sono degli operatori che non possiedono le infrastrutture e le reti necessarie a fornire la connessione e quindi si poggiano sulle reti di operatori più grandi come TIM, Vodafone e WindTre.

I Mvno presenti in Italia sono numerosi e propongono delle offerte super vantaggiose a prezzi competitivi. Ovviamente le offerte che vengono proposte hanno prezzi più bassi per i clienti che provengono da altri operatori virtuali. Per i clienti che invece vengono dai maggiori operatori le tariffe presentano dei prezzi leggermente più alti proprio per non entrare in competizione con i grandi marchi.

Operatori virtuali: quali sono e che offerte propongono

Tra gli operatori virtuali più famosi in Italia troviamo Poste Mobile, Very Mobile, Fastweb e Ho Mobile. In questo articolo esploreremo le offerte più convenienti dei vari Mvno.

Poste Mobile

L’offerta più conveniente di Poste Mobile è la Creami EXTRA WOW 150 che comprende minuti ed SMS illimitati più 150 GB in 4G+ a soli 8,99 euro al mese.

Very Mobile

Very Mobile, per il solo mese di aprile propone un’offerta folle! Si tratta della Promo FLASH che offre, per tutti i clienti provenienti da Fasweb, PosteMobile, Iliad, Coop Voice e tanti altri operatori virtuali, minuti ed SMS illimitati e 150 GB a 6,99 euro al mese.

Fastweb

La tariffa più conveniente di Fastweb è sicuramente Fastweb Mobile che include minuti illimitati, 200 SMS e 100 GB in 5G a soli 7,95 euro al mese.

Ho Mobile

Infine, Ho Mobile offre un offerta super vantaggiosa da afferrare al volo entro il 30 aprile 2023. La promozione prevede minuti e SMS illimitati e 130 GB a 6,99 euro al mese oppure 180 GB a 7,99 euro.