Non tutti sanno che l’utilizzo del Wifi non è sempre sicuro. Infatti, spesso si commettono involontariamente degli errori durante la connessione.

Esistono delle minacce nascoste nel connettersi ad una rete che possono minare alla sicurezza del computer. Gli utenti più esperti di tecnologia sono consapevoli che i nostri dati sono costantemente a rischio. Negli ultimi anni si è diffusa una pratica nota come “sniffing dei dati“, che consente ai malfattori di raccogliere le nostre informazioni più sensibili.

Talvolta, gli hacker più esperti attaccano addirittura direttamente i router. In questo modo, i cybercriminali possono colpire chiunque sia connetta alla rete Wifi da loro scelta. Inoltre, in questo modo possono manipolare addirittura il traffico dei dati.

Cosa non fare quando ci si connette ad una rete Wifi

Su Internet si trovano molti consigli su cosa fare o non fare quando ci si connette a una rete Wifi. Sebbene le reti siano un modo comodo per connettersi, consentendo di navigare senza consumare i propri dati, il pericolo di hacking è sempre più presente e soprattutto attivo.

Il primo consiglio per una navigazione sicura è assicurarsi che la rete Wifi sia crittografata. Il criptaggio della rete permette ,infatti, di rimescolare i dati inviati tramite la rete. Ciò rende il lavoro degli hacker più difficile e permetterà loro di non riuscure a vedere ciò che si sta facendo. Senza crittografia, le reti Wifi divengono prede indifese per gli hacker. Un secondo consigli, per quanto possa sembrare ovvio, è che non bisogna mai usare password deboli. 1234 NON È UNA PASSWORD!

Altri errori comuni sono quelli di non effettuare aggiornamenti regolari per un corretto funzionamento del router, di non assicurarsi che funzionino nel modo corretto e di controllare che abbiano un sistema di sicurezza recente. Inoltre, la mancata installazione di un firewall può rappresentare un grave rischio, inquanto aiuta a proteggere la rete da accessi non autorizzati. Infine, bisogna sempre monitorare l‘accesso ai propri dispositivi, poiché gli estranei o gli hacker possono introdursi nella vostra rete come dei ninja, senza che ve ne accorgiate.

Ora avete gli strumenti giusti per proteggervi, tenete gli occhi aperti e state sempre attenti alle truffe che girano online.