La nuova bestia di Casa Apple è pronta a distruggere il mercato. Il nuovo MacBook Pro con chip M3 Max è atteso per il prossimo autunno e con sé porta un importante hardware composto principalmente da un processore principale da 16 core e una componente scheda grafica con ben 40 core dedicati.

In queste ore sono emerse delle indiscrezioni che parlano di un possibile modello con diagonale probabile da 13 pollici in test con a bordo una quantità di RAM di 48 GB. Tuttavia, pare che non dovrebbe essere la quantità massima a disposizione.

Nel caso in cui le informazioni che stanno circolando siano attendibili, Apple sarebbe quindi pronta ufficialmente ad annunciare il nuovo nuovo cavallo di battaglia per quanto concerne il segmento dei portatili, con ben quattro core in più dedicati alla performance rispetto ai MacBook Pro con chip M2 Pro e display da 16 pollici.

MacBook Pro del futuro: le indiscrezioni verranno confermate?

È Mark Gurman che ha riportato le anticipazioni sui futuri MacBook Pro. Insieme a esse, ci sono anche le indiscrezioni del nuovo Mac Mini, essendo che i due dispositivi dovrebbero uscire insieme verso ottobre 2023.

Generalmente, tutta la linea Mac dovrebbe passare a breve all’M3, inclusi i MacBook Pro Air e gli iMac. Per le versioni da 14 e 16 pollici di MacBook Pro, invece, pare che ci sarà una seconda ondata di uscite sempre a ottobre.

Dei 16 core della CPU del modello riportato da Gurman, 12 sono quelli di tipo high-performance (ovvero 4 in più rispetto a M2 Max); rimangono 4 i core destinati all’efficienza energetica.

Tutto ciò dovrebbe portare a una maggiore autonomia e velocità per coloro che utilizzano MacBook Pro per il multitasking spinto o i montaggi video, ottimizzando anche i consumi della batteria e favorendo la durata nel tempo.