Windows 11 cambia per sempre, addio a CORTANA

L’ultimo periodo è stato costellato di cambiamenti soprattutto per Microsoft e la sua piattaforma Windows. I nuovi aggiornamenti hanno comportato nuove funzionalità e possibilità per gli utenti, mentre altri li hanno privati di alcune abitudini che persistono da sempre.

Secondo quanto riportato, l’ultimo aggiornamento che Microsoft ha introdotto a giugno su Windows per il suo assistente vocale Cortana è stato praticamente l’ultimo. Il celebre assistente virtuale, che già dal 2021 non esiste più per iOS e Android, sta per abbandonare anche Windows 11 e ben presto lascerà anche Windows 10. Tutto questo avverrà in favore di Windows Copilot, assistente che sarà in grado di fornire molte più possibilità essendo basato sulla tecnologia ad intelligenza artificiale di cui si serve anche ChatGPT, il celebre chatbot di OpenAI.

Sul canale beta il nuovo assistente è già arrivato e dunque il suo arrivo in pianta stabile è sempre più imminente.

Windows 11 saluta Cortana, sarà presto rimpiazzato da Copilot

Diversi utenti che utilizzano Windows ogni giorno riferiscono di non fare più affidamento da tempo su Cortana, siccome si sono ormai abituati ad altre intelligenze artificiali. Per questo ora si attende con tanta trepidazione l’arrivo di Windows Copilot, che alla base ha la stessa tecnologia che OpenAI ha realizzato per ChatGPT.

Bisognerà comunque aspettare ancora un po’ di tempo, visto che ci sono ancora dei test in atto. Per dare un segnale riguardo all’arrivo imminente, il nuovo assistente vocale è arrivato nella versione beta, ma questo non significa che a breve arriverà anche su quella stabile. Non appena ci saranno altre informazioni, saranno di certo prese in considerazione.