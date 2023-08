Ci sono novità davvero rilevanti. he riguardano Telegram. Per rispondere ai grandi aggiornamenti che la piattaforma di casa Meta ha messo in campo in queste ultime settimane ed in questi ultimi mesi, Telegram propone a sua volta ulteriori novità per i suoi iscritti. L’obiettivo della chat blu resta sempre quello di concretizzare un sorpasso a danno proprio di WhatsApp.

Telegram, contro WhatsApp ci sono queste due novità

In particolare, ci sono due novità in rampa di lancio per Telegram. Queste novità già hanno attirato l’attenzione degli addetti ai lavori e sono state accolte in via preliminare con grande favore da parte del pubblico.

Un primo aggiornamento mira a far diventare anche Telegram una piattaforma molto più social rispetto a quanto già non lo sia ora. Sulla chat blu infatti sono in arrivo le Stories. Nelle versioni aggiornate del servizio di messaggistica, gli utenti avranno modo di postare foto, così come anche video di pochi secondi.

Il modello delle storie segue da vicino le dinamiche di altre piattaforme di messaggistica, come la stessa WhatsApp, ma anche come Instagram e Facebook in primis, per quanto concerne il mondo dei social. Le Stories saranno disponibili tanto per i profili privati, tanto per i canali.

Come ulteriore upgrade, inoltre, sempre partendo dalla base delle Stories, gli utenti avranno modo di commentare foto e video di amici o di contatti della rubrica e di creare una vera e propria conversazione a partire da queste. L’upgrade attesissimo delle Stories di Telegram è in fase di roll out sia su Android che su iPhone.