Le radiazioni emesse dagli smartphone non sono assolutamente da prendere alla leggera, sono pericolose e di conseguenza potrebbero causare non pochi problemi alla salute umana, come testimoniato dalla stessa OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità), pronta ad inserirle come possibili cancerogeni.

Proprio perché possono essere pericolose, il consiglio più importante che vi possiamo dare riguarda la riduzione dell’esposizione, così da essere sicuri di minimizzare il rischio di incappare in possibili risvolti drammatici per la salute umana, questo a prescindere dal modello di cui siete effettivamente in possesso. A misurare il quantitativo di radiazioni emesse ci pensa il SAR, acronimo di Specific Absorption Rate, che consiste a tutti gli effetti nel quantitativo di radiazioni (in watt), che l’organismo umano assorbe per unità di chilogrammo.

Radiazioni smartphone, attenzione a questi modelli

Nel corso degli anni i produttori hanno lavorato duramente per ridurre al massimo il SAR degli smartphone commercializzati, anche perché l’Unione Europea impone un limite di 2 W/kg da non superare per la commercializzazione.

Proprio per questo motivo nell’elenco dei modelli con il SAR più alto troviamo solamente dispositivi delle precedenti generazioni, come iPhone 7 Plus, ZTE Axon 7 Mini, Xiaomi Mi A1 con 1,75 W/kg (il maggiore), iPhone 8, Sony Xperia Z1 Compact, un BlackBerry o similari.

A prescindere da tutto ciò, ci teniamo a sottolineare nuovamente che non importa quale sia il vostro smartphone, dovrete sempre fare attenzione al quantitativo di radiazioni che assumerete nel corso dell’utilizzo del dispositivo mobile.