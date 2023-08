Messanger, come molti sanno, è l’app di messaggistica associata a Facebook. Solo qualche anno fa, i messaggi inviati su Facebook erano visualizzabili direttamente dalla piattaforma. Tuttavia, anni più tardi, Zuckerberg, ha deciso di realizzare un’applicazione apposita, associata comunque a Facebook. Ma che è possibile utilizzare senza dover aprire necessariamente anche la pagina social.

In effetti, è dal 2012 che Zuckerberg cerca di integrare i servizi di Messenger con il normale servizio di Sms, disponibile su tutti i dispositivi mobili.

Infatti, il creatore della piattaforma, fin da subito, ha manifestato il desiderio di fare in modo che Messenger inglobasse in sé

anche le app di Messaggistica. (Obiettivo che, ad oggi, sembra aver realizzato).

Cosicché, queste ultime, non siano più necessarie, a meno che l’utente, non decida di installarle personalmente.

Messenger va SMS: chi vincerà?

Meta, la nota azienda, ha fatto di recente una comunicazione piuttosto importante. Ovvero, a partire dal 28 Settembre 2023, non sarà più possibile utilizzare i messaggi SMS con il nuovo aggiornamento dell’app Messenger.

Dalla data in questione in poi, quindi, gli utenti non potranno più ricevere SMS attraverso la loro rete cellulare se non avranno installato sul proprio smartphone app apposite. Come “Messaggi“, “Messaggi Samsung” e così via, a seconda del dispositivo di cui si è in possesso.

In alternativa, si può accedere all’app di messaggistica propria dello smartphone, seguendo una serie di impostazioni.

Impostazioni > App > App predefinite > App SMS.

Tuttavia per informazioni più dettagliate a riguardo non ci resta che aspettare la data stabilita e verificare se tale cambiamento sarà applicato a tutti gli effetti.