Le illusioni ottiche, sono tra i contenuti più divertenti che spopolano sul web. Spesso Infatti oltre a fornire un momento di intrattenimento consentono anche di mettere alla prova le nostre capacità mentali.

L’illusione a cui oggi vi sottoporremo, riguarda le immagini in evidenza posta in cima all’articolo. Com’è possibile vedere fin da subito, nell’immagine sono rappresentate due persone una seduta di fronte all’altra. Tuttavia, ciò che a prima vista non si nota, e che nella foto vi sono anche rappresentati i volti di due bambini.

Ma quanti di voi riusciranno a trovarli? E Soprattutto in quanto tempo?

Illusioni ottiche: A cosa servono?

Le illusioni ottiche, proprio come questa a cui ci sottoponiamo, oltre ad essere divertenti forme di intrattenimento, mettono a dura prova le capacità del nostro cervello. In quanto, immagini del genere, necessitano di un particolare livello di attenzione per riuscire a risolverle. Proprio perché bisogna saper andare oltre l’immagine in sé, per riuscire a scorgere qualcosa di più nascosto.

Oltre a mettere alla prova la nostra acutezza visiva e il modo in cui elaboriamo le informazioni visive.

Quindi c’è da chiedersi, come faccia il nostro cervello ad elaborare in così poco tempo tutte queste informazioni?

Ovvero come faccia ad andare oltre all’immagine dei due adulti, e riuscire a scorgere i visi stilizzati dei due bambini?

Si tratta, infatti, di un meccanismo che la nostra mente attua in automatico, per alcuni persino senza il minimo sforzo.

Questa abilità dipende dalla complessità della nostra corteccia visiva, ovvero la parte del cervello che, come abbiamo già detto, si occupa dell’elaborazione delle immagini.

Infatti, ogni volta che ci troviamo di fronte ad un’immagine, il nostro cervello prosegue sempre allo stesso modo. Ovvero, inizia ad analizzare le forme, i colori e i movimenti, cercando di dare un senso a quanto visto.

Per quanto riguarda l’illusione in evidenza, il nostro cervello tenderà ad individuare facilmente i volti dei bambini, in quanto ogni viso presenta caratteristiche comuni che ci sono familiari.