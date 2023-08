WhatsApp, Telegram distrutta con tre nuove FUNZIONI

Contrariamente a quanto credevano molti utenti, WhatsApp sta lavorando duramente per migliorarsi di continuo. La celebre applicazione di messaggistica istantanea non ha infatti nulla da dimostrare, ma nonostante questo vuole dare una grande dimostrazione di forza.

I nemici sono sempre più vicini, come ad esempio Telegram che negli ultimi anni ha dimostrato di avere molte più funzioni di WhatsApp. Per questo l’applicazione colorata di verde ha deciso di lanciare un’ondata di nuovi aggiornamenti ultimamente, proponendo qualcosa di mai visto prima. Ascoltando anche le tante richieste dei suoi clienti, WhatsApp ha dato mandato agli sviluppatori di creare qualcosa di interessante, soprattutto dal punto di vista delle nuove funzionalità.

WhatsApp, ci sono queste tre nuove funzioni che possono tornare utilissime

Una delle prime funzioni che di certo sta entusiasmando il pubblico è quella che incide nel campo della multimedialità. WhatsApp adesso consente di inviare le immagini anche in alta definizione. Prima c’era la preoccupazione degli utenti in merito all’invio di una qualsiasi foto scattata magari in condizioni eccezionali. Adesso tutto ciò non esiste più visto che, una volta selezionata la foto da inviare, comparirà un pratico tasto per spedirla in HD all’interlocutore.

L’altra funzionalità molto attesa che WhatsApp ha introdotto consentirà a tutti di fare qualcosa che si aspetta da anni. Gli utenti hanno sempre richiesto la possibilità di inviare i messaggi ai numeri sconosciuti, semplicemente cercandoli come se fossero dei contatti. Ora tutto questo è possibile visto che digitando il numero all’interno della barra di ricerca delle conversazioni sarà possibile identificare il contatto e parlarci subito.