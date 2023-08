Tower of Fantasy si prepara a ricevere un corposo update. A partire dall’8 agosto arriverà Midsummer Merriment, un’espansione pensata per ampliare le possibilità di gameplay dell’open-world MMORPG free-to-play.

Inoltre, l’aggiornamento permetterà di celebrare nel miglior modo possibile il primo anniversario del titolo. Gli utenti PC e i giocatori mobile potranno divertirsi a esplorare la nuova ed affascinante location denominata Cloudpeak Manor.

Situato all’interno di Ignisville, il Maniero era un centro brulicante di attività ma ormai l’Oscurità lo ha distrutto irrimediabilmente. Al suo interno, i wanderer potranno trovare creature incredibili e uniche, come la simil-mucca Cyox o la Crystalline Darkness.

I festeggiamenti per il primo anniversario di TOWER OF FANTASY sono accompagnati da una nuova espansione e da un nuovo simulacro

Tuttavia, questa nuova area porterà con se anche nuovi e temibili nemici. I giocatori si troveranno davanti al Corvo Nero, una terribile mutazione del Corvo d’Oro. La sua robusta armatura d’osso e le tre teste di uccello retrattili lo rendono estremamente difficile da combattere e servirà tutta la maestria nel combattimento per riuscire nell’impresa.

Ma le novità per Tower of Fantasy non finiscono qui. I Wanderer potranno partecipare alla Jade Pavilion Fair, una storia totalmente nuova incentrata sui festeggiamenti nel Dominio 9. Le missioni saranno tantissime così cime le ricompense.

La nuova espazione di Tower of Fantasy permetterà di introdurre anche il nuovo simulacro Ming Jing. Grazie alla sua spada, è un guerriero formidabile che garantisce la sicurezza degli abitanti del Dominio 9. Il primo anno del titolo è ormai alle spalle e gli sviluppatori si stanno preparando per rendere il secondo anno ancora più bello e interessante. Ricordiamo che Tower of Fantasy è disponibile gratuitamente per il download da sito ufficiale, da App Store, Google Play e Steam.