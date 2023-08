Cupra Ateca MY 24, il nuovo modello e i prezzi per l'Italia

Ancora una volta si parla di grandi auto e quando il discorso è questo, non può non rientrarci anche Cupra. La casa automobilistica ormai esula da ogni dipendenza con Seat, riesce a dare la sua impressione ad ogni auto che rilascia, come nel caso della nuova Cupra Ateca. La versione Model Year 2024 amplia la gamma verso il basso con alcune motorizzazioni molto interessanti.

Questa nuova versione si esprime con le solite line molto aggressive ma allo stesso tempo accomodanti in ambito familiare. Le dimensioni del veicolo sono i fatti importanti come tutti sono abituati a vedere, favorendo anche un minimo di prestazioni e soprattutto tanta tecnologia all’interno dell’abitacolo. La nuova Cupra Ateca MY24 è un SUV medio che vanta tutto quello che c’è da vantare. Si parte dai gruppi ottici full LED per poi andare su vetri posteriori oscurati, uno spoiler posteriore, i cerchi in lega da 19″ e indicatori di direzione dinamici. All’interno non manca nulla visto il grande sistema di navigazione da 9,2″ mentre invece il virtual cockpit si allarga addirittura su una diagonale da 10″.

Molto interessanti gli interni in generale con un volante che cattura sicuramente l’attenzione e con tanto comfort su ogni lato.

Cupra Ateca MY24: questi sono i prezzi e le motorizzazioni

Per quanto riguarda i prezzi si parte da 39.700 € per la versione 1.5 TSI da 150CV con cambio automatico DSG. È presente inoltre anche un’altra motorizzazione che vanta un motore 2.0 TSI con ben 190CV e cambio DSG con trazione integrale 4Drive.

Questa volta c’è anche un’altra nuova aggiunta, ovvero il Technology Pack. Con quest’ultimo è presente il volante racing con pulsante di avviamento e di selezione delle varie modalità di guida. Sono inclusi i cerchi da 19″ Machined Copper, la videocamera e il portellone elettrico.