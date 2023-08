Per il lancio di PlayStation 5, Sony ha scelto un approccio molto particolare. La console nipponica next-gen è arrivata sul mercato in due varianti, con o senza lettore blu-ray. Le due console sono identiche dal punto di vista hardware e delle funzionalità, ma una è dedicata solo ai giochi in formato digitale mentre l’altra può leggere i dischi.

Tuttavia, alle due versioni della PlayStation 5 si potrebbe affiancare anche un ulteriore modello. Stando a quanto rivelato dai ragazzi di Digital Foundry, in Inghilterra la console Sony venduta su Amazon ha cambiato nome, lasciando presupporre una imminente presentazione di una nuova versione.

Dal semplice PlayStation 5 Console si è passati a PlayStation 5 Standard Console. Il cambiamento può sembrare piccolo, ma lascia aperto un interessante scenario. Specificare che si tratti della versione Standard della console si rende necessario se è presente un ulteriore modello che si differenzierà dalla versione attuale.

Sony si sta preparando a presentare una nuova PlayStation 5? Gli indizi sembrano puntare tutti in questa direzione

🇬🇧 Update: the PlayStation 5 is now called the 'PlayStation 5 Standard Console' on Amazon rather than simply 'PlayStation 5 Console'… and is £5 cheaper than it was this morning. The name change may suggest a PS5 Slim is coming? https://t.co/XaYv4pCsyU (DF affiliate link) — Digital Foundry Deals (@DealsFoundry) July 28, 2023

Se l’arrivo imminente di una nuova versione della console dovesse rivelarsi veritiero, le opzioni possibili sono due. Sony potrebbe lanciare la PS5 Slim o la tanto chiacchierata PS5 Pro.

Al momento si tratta di modelli molto chiacchierati da parte dei leaker, ma non ci sono state conferme ufficiali in merito. Nel primo caso, la PS5 Slim potrebbe ricordare quanto fatto da Microsoft con il lancio della Xbox Series X e Series S. Le due console offriranno prestazioni diverse per adattarsi a due tipologie di gamer.

Se Sony dovesse optare per la PlayStation 5 Pro, invece, la nuova console rappresenterebbe un aggiornamento di metà generazione. In questo caso, le prestazioni maggiorate garantirebbero un salto qualitativo non indifferente, permettendo ai giocatori di godere di performance superiori.