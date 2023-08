La piattaforma di e-commerce Amazon sta al momento proponendo le cuffie Pulse 3D Wireless Headset per PlayStation 5 in offerta.

L’arrivo sul mercato di PlayStation 5 ha consegnato nelle mani dei giocatori di tutto il mondo non solo la next-gen con annesse esclusive e titoli multipiattaforma in grado di sfruttare, più o meno, la nuova ammiraglia di Sony. Ora le cuffie Pulse 3D Wireless Headset sono ad un prezzo scontato su Amazon. Ecco maggiori dettagli.

Pulse 3D Wireless Headset per PlayStation 5 in offerta su Amazon

Si tratta di un paio di cuffie wireless utilizzabili anche in modalità cablata, che puntano a sfruttare nel migliore dei modi l’innovativo audio 3D di PS5 gestito dal Tempest Engine della console. Ovviamente si possono collegare anche a PlayStation 4 e PC. Il design delle Sony Pulse 3D wireless è un’estensione perfetta dello stile estetico adottato da PlayStation 5. L’escamotage del doppio archetto superiore ha permesso a Sony di trovare un perfetto compromesso tra qualità costruttiva, impatto estetico e comfort.

Anche i padiglioni auricolari sono realizzati con un occhio di riguardo in merito alla comodità. Sono riempiti di una spugna morbida ma consistente e rivestiti di una pelle sintetica particolarmente piacevole al tatto e non esageratamente soggetta al surriscaldamento. Le cuffie pesano 295 grammi e presentano due driver da 40 millimetri con magneti al neodimio, uno per altoparlante.

Tutti i controlli sono situati sul perimetro dell’altoparlante sinistro e, in ordine, troviamo il pulsante per gestire il mixing audio tra il volume in gioco e la chat, uno switch per attivare il monitoraggio dell’audio del proprio microfono così da ascoltare quello che il mic percepisce, il pulsante per la regolazione del volume, quello per disattivare il microfono, la porta USB Tipo C per la carica della batteria, la porta mini-jack da 3.5 millimetri e il pulsante per l’accensione. Queste sono solamente alcune delle specifiche delle cuffie, che al momento le potete acquistare per soli 80 euro invece di 99.99 euro tramite questo link.