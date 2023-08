Con il lancio dei nuovi iPhone, Apple ha introdotto una feature pensata per la sicurezza. La funzione di emergenza SOS pensata dall’azienda di Cupertino è stata ottimizzata per allertare i soccorsi in caso di necessità.

Si tratta di una feature estremamente specifica e che la maggior parte degli utenti, si spera, non userà mai. Tuttavia i residenti canadesi a Missanabie, Ontario, hanno dimostrato quanto sia essenziale la presenza di questa funzionalità.

Infatti, questo gruppo di persone ha utilizzato la funzione SOS via satellite presente su iPhone 14 per chiamare i servizi di emergenza. La zona, infatti, era al centro di un devastante incendio boschivo sull’isola di Dog Lake.

La nuova feature SOS via satellite presente sugli iPhone 14 di Apple ha dimostrato di poter essere una funzionalità salvavita in caso di emergenza

Considerando che la gestione dell’incendio è stata affidata direttamente al Ministero delle Risorse Naturali e delle Foreste, possiamo capire la gravità della situazione. Purtroppo, a seguito degli incendi, nell’area non era presente la copertura di rete cellulare e quindi i residenti erano completamente isolati. Solo attraverso le funzionalità satellitari di emergenza dei device Apple si è riusciti a richiedere l’intervento dei soccorsi.

Questa feature pensata da Apple permette di contattare i servizi di emergenza quando connessione internet o di rete cellulare non funzionano. Inoltre, si può richiedere soccorso quando ci si perde in aree sconosciute o si rimane vittima di un incidente.

La funzione SOS via satellite si attiva automaticamente quando lo smartphone non rileva più il segnale cellulare. Attraverso una serie di indicazioni mostrate a schermo, l’utente è invitato a puntare il device verso il satellite più vicino per migliorare la ricezione del segnale. Il sistema condivide in automatico informazioni come la posizione per facilitare il ritrovamento.

Come dichiarato da Eric Belanger, testimone oculare dell’incendio: “La nuova funzione di emergenza GlobalStar dell’iPhone 14 ha facilitato la nostra comunicazione con il MNRF mentre ci avvicinavamo all’isola in fiamme“.