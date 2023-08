OPPO, gigante globale nel campo dei dispositivi intelligenti, ha raggiunto un traguardo significativo, dominando il mercato cinese degli smartphone e posizionandosi al quarto posto a livello globale nel primo semestre del 2023. Questo successo è stato alimentato dalle prestazioni straordinarie delle sue serie di punta, OPPO Find N2 e OPPO Find X6.

Secondo le statistiche di Canalys, OPPO ha ottenuto un impressionante 10% del mercato globale degli smartphone nel primo semestre del 2023, con 51,9 milioni di unità spedite. In Cina, OPPO ha conquistato un impressionante 18% del mercato, diventando il marchio più venduto nella prima metà dell’anno.

OPPO sbanca il mercato: dal dominio in Cina alla quarta posizione globale, il segreto è nel Find N2 Flip

Il successo di OPPO è stato in parte alimentato dalla popolarità crescente degli smartphone pieghevoli, un settore in rapida espansione che continua a mostrare un enorme potenziale. Secondo le previsioni di Counterpoint Research, le spedizioni globali di smartphone pieghevoli dovrebbero crescere a un tasso annuo composto del 114% dal 2019 al 2025, quadruplicando tra il 2022 e il 2025 fino a raggiungere 55 milioni di unità. I produttori cinesi, tra cui OPPO, hanno rapidamente aderito a questa tendenza, contribuendo a posizionare la Cina come leader globale con una quota di mercato del 26% nel 2022.

Ulteriori dati di Canalys rivelano che OPPO ha conquistato un dominante 31% del mercato degli smartphone pieghevoli in Cina nel primo trimestre del 2023, affermandosi come leader in questo settore in crescita. Secondo Counterpoint, l’OPPO Find N2 Flip ha superato la concorrenza, realizzando il 15% delle vendite di smartphone pieghevoli in Cina da gennaio a maggio 2023. Con il suo schermo esterno più ampio, l’OPPO Find N2 Flip è stato progettato per offrire praticità e divertimento nell’uso quotidiano, con una piega quasi impercettibile, una batteria potente e un’interfaccia utente intuitiva, oltre a una serie di innovazioni leader del settore. Queste innovazioni e il successo commerciale dell’OPPO Find N2 Flip hanno permesso a OPPO di primeggiare nel mercato globale dei pieghevoli, con una quota di mercato che è passata dal 5% nel primo trimestre del 2022 al 13% nel primo trimestre del 2023, secondo Canalys.

OPPO rimane impegnata a guidare la crescita del mercato degli smartphone pieghevoli e a migliorare l’esperienza dell’utente attraverso la sua incessante ricerca di innovazione tecnica.