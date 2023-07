Vodafone batte Iliad e TIM con un servizio gratis nelle offerte da 150GB

Sono due in realtà le offerte che stanno portando gli utenti a decidere di ritornare in Vodafone. Le promozioni in questione sono molto differenti tra loro ma incarnano sempre gli stessi ideali proposti dal gestore anglosassone, ovvero offrire tanta qualità ma soprattutto quantità. Vodafone sta cercando infatti in ogni modo di rubare utenti alla concorrenza, proponendo due vecchi baluardi tra le sue promo mobili.

Il primo in assoluto corrisponde alla vecchia offerta Silver, una delle più sottoscritte nell’ultimo periodo. Dopo qualche mese di inattività è tornata questa soluzione, la quale costa ogni mese solo 7,99 € per coloro che scelgono il metodo di pagamento Smart Pay. Ma cosa c’è all’interno di questa promo? Gli utenti che torneranno in Vodafone potranno avere infatti minuti ed SMS senza limiti come un tempo, senza distinzione tra numeri fissi e mobili. Infine ecco 150 giga per navigare sul web alla velocità del 4G ogni mese.

Non finisce qui però, visto che c’è un’altra soluzione che sta riuscendo a stupire tutti visto quel che offre al suo interno. In primo luogo però c’è bisogno di un requisito fondamentale, ovvero essere titolari di un’offerta per la casa e quindi in fibra ottica. Proprio per tale motivo la promo prende il nome di Family+.

Al suo interno tutti coloro che la sottoscriveranno potranno trovare qualcosa di incredibile, visto che rappresenta il sogno assoluto. La Family+ include al suo interno infatti ogni mese minuti e messaggi senza limiti verso tutti e la stessa cosa vale per i giga. Non ci saranno limiti nella quantità dei dati, peraltro utilizzabili con il 5G. Il prezzo è di 9,99 € al mese.