Vodafone prova ad avvicinarsi il più possibile alle richieste della community, mettendo sul piatto una fantastica promozione che possa convincere tutti al cambio operatore, con un rapporto qualità/prezzo invidiabile, e la possibilità comunque di godere di un bundle quasi infinito.

Attivarla è semplice, basterà recarsi personalmente in un negozio in Italia, con la possibilità comunque di spendere quasi nulla per quanto riguarda il costo iniziale da sostenere. Gli utenti che oggi la vogliono attivare, ad ogni modo, devono sapere che non sarà possibile richiederla se non con portabilità del numero originario, e provenienza da Iliad o un MVNO.

Vodafone, sono quasi in regalo 150 giga al mese

La promozione di cui vi parliamo oggi può essere richiesta anche online, semplicemente collegandosi al sito ufficiale di Vodafone, e premendo il pulsante che permetterà agli operatori del call center di richiamarvi per proporvi direttamente l’offerta. Stando a quanto comunicato appartiene alla serie Vodafone Silver, ha un costo di soli 7,99 euro al mese, da pagare tramite credito residuo, e non presenta vincoli contrattuali temporali.

L’utente che la richiederà, con spedizione gratuita a domicilio, potrà avere in cambio fino a 150 giga di internet alla massima velocità, ma anche illimitati minuti e SMS che potranno essere spesi verso ogni numero sul territorio. Alcuni fortunati stanno ricevendo inoltre un servizio gratis, infatti sono in fase di distribuzione SMS con i quali Vodafone permette di attivare il 5G a titolo completamente gratuito per sempre.