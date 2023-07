Truffa Bancomat, basta un errore per ritrovarsi senza neppure un centesimo

Negli ultimi anni, le truffe ai danni dei cittadini per estorcere denaro sono aumentate sensibilmente. Tra le più comuni, vi sono quelle legate all’invio di messaggi di carte di credito bloccate o di richieste d’accesso per verificare la validità dei dati personali, che vengono poi rubati dai malfattori. Tuttavia, recentemente, è emersa una nuova forma di truffa che coinvolge l’uso dei bancomat.

Truffa Bancomat: cosa fare e non fare quando si va a prelevare

La prima testimonianza di questa nuova truffa proviene da una donna di 52 anni di Pontedera, che ha sporto denuncia mentre era in vacanza in Sardegna. Dopo aver prelevato 250 euro presso un ufficio postale, la donna ha controllato l’estratto conto stampato dal bancomat con i soldi prelevati in mano. In quel momento, un uomo si è avvicinato velocemente e ha rubato il denaro, fuggendo prima che la donna potesse reagire. Grazie alle telecamere di sorveglianza, i carabinieri sono riusciti a rintracciare e arrestare il ladro, un uomo di 38 anni senza precedenti penali.

Cosa fare quindi per difendersi da questa truffa? È importante ritirare il denaro e la propria carta di credito dal bancomat con estrema attenzione. Non si dovrebbe mai andare in giro con i soldi in mano e, se si decide di stampare l’estratto conto, è consigliato controllarlo solo una volta allontanatisi dal bancomat o direttamente a casa. Inoltre, è consigliabile controllare se ci sono persone sospette nei dintorni e, se possibile, recarsi al bancomat con una persona di fiducia.

Insomma, anche se prelevare denaro da un bancomat può sembrare un gesto semplice e quotidiano, è importante fare sempre molta attenzione. Non sempre le forze dell’ordine riescono a trovare i ladri per vari motivi, come l’assenza di piste da seguire, di telecamere o la bravura dei truffatori a far perdere velocemente le proprie tracce. Pertanto, è fondamentale adottare misure preventive per proteggere se stessi e i propri beni.