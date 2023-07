Nei giorni scorsi Elon Musk ha sorpreso il mondo con una decisione decisamente radicale, ha infatti deciso di cambiare logo a Twitter sostituendo l’uccellino con l’emblematica nonchè molto presente X tipica delle sue aziende, basti pensare a SpaceX, decisione molto discussa ma vincolante, basti pensare che su Twitter i vari loghi sono già stati sostituiti.

Dopo l’annuncio e le modifiche online ovviamente si è pensato di passare alle questioni materiali, al quartier generale di San Francisco si è proceduto a rimpiazzare il logo di sempre con il nuovo, operazione però prontamente stoppata dall’intervento della polizia locale, evento che è stato ovviamente documentato in rete e peraltro con post vari su Twitter.

Welp, @twitter name so coming off the building right now but @elonmusk didn’t get permit for the equipment on the street so @SFPD is shutting it down. pic.twitter.com/CFpggWwhhf

— Wayne Sutton (@waynesutton) July 24, 2023