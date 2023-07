L’avvicinamento è stato relativamente rapido, già nel corso dell’ultimo weekend, Eloin Musk aveva annunciato, con una serie di tweet, che “presto avremmo detto addio agli uccelli ed al marchio Twitter”, seguendo l’idea iniziale con un riferimento molto marcato ad X, infatti poco dopo affermava che “se entro questa notte dovesse venire postato un logo X accettabile, a livello globale verrebbe adottato già domani“.

E’ indubbio che un simile scambio di messaggi abbia stuzzicato in men che non si dica la curiosità di decine e decine di utenti dell’ex uccellino azzurro, pronti a cercare di capire quali fossero i possibili futuri sviluppi. Oggi, lunedì 24 luglio, è arrivata la conferma finale e definitiva, sempre con un tweet: Twitter non avrà più come logo principale il celeberrimo uccellino azzurro, ma una X.

Twitter, il cambio del logo è ufficiale

Il passo è stato in brevissimo tempo confermato anche dalla CEO del social network, ricordiamo infatti che Musk ne è il proprietario, ma la CEO è Linda Yaccarino, con un messaggio chiaro e tondo: “X è arrivato!“. I tempi per Twitter non erano buoni, è importante dirlo, e la scelta di un cambio così radicale può essere anche quello stacco di cui lo stesso social aveva bisogno per allontanarsi dalla precedente gestione, puntando verso una musica completamente diversa.

La scelta di puntare su X non è casuale, come i più attenti avranno notato, è una lettera presente nella maggior parte delle ultime creazioni di Musk, la più classica è SpaceX, ma basti pensare che PayPal in origine si chiamava X.com o più semplicemente la Model X di Tesla. Se volete conoscere da vicino il nuovo look di Twitter, collegatevi qui.