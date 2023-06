Il campionato virtuale eFootball Championship Pro 2023 si è concluso dopo mesi di competizioni serrate. La sfida ha visto la vittoria del Manchester United che ha superato numerosi avversari in sfide dirette.

Il torneo si è tenuto in formato offline per la prima volta in tre anni. I giocatori delle otto squadre finaliste si sono sfidati in presenza a Barcellona, Spagna, per disputare i match che hanno portato alla vittoria finale.

Tuttavia, arrivare alla sfida decisiva non è stato semplice. L’eFootball Championship Pro 2023 richiesto tempo per determinare le squadre finaliste. Infatti, durante le sette settimane di campionato regolare è stato possibile determinare i gironi. Le prime sei squadre classificate, hanno potuto passare alla fase a eliminazione diretta.

Il torneo eFootball Championship Pro 2023 si è concluso con la vittoria del Manchester United dopo tantissime sfide al cardiopalma

Le prime due classificate, rispettivamente Barcellona e Manchester United hanno ottenuto il passaggio diretto alle semifinali. I quarti di finale, invece, hanno permesso di stabilire il resto della classifica:

Arsenal FC (3 o )

) FC Bayern München (4 o )

) AS Roma (5 o )

) AC Milan (6o)

La finale tra Manchester United e FC Barcelona si è rivelata estremamente interessante e divertente. Alla fine, ha avuto la meglio il Manchester United che si è aggiudicato l’ambito trofeo eFootball Championship Pro. La diretta streaming della partita è stata seguita da oltre 2,6 milioni di spettatori, confermando l’attesa e l’entusiasmo verso il match.

Lotfi, capitano del Manchester United, ha dichiarato: “Innanzitutto, vorremmo dedicare questo importante risultato al club, perché è una vittoria del club, non solo nostra. La dedichiamo anche al nostro manager, Scott, e a tutte le persone del club che ci hanno sostenuto durante il torneo.Il loro sostegno è sempre stato incredibile, anche quando, dopo la terza giornata, eravamo settimi in classifica. Ci hanno aiutato enormemente nei momenti critici e senza di loro vincere questo titolo sarebbe stato impossibile. Non è solo una questione di abilità, hanno fatto molto per noi, aiutandoci a migliorare la nostra mentalità sotto diversi aspetti”. Per rivivere i momenti principali della partita è consultare i risultati completi, è possibile visitare il sito ufficiale.

Inoltre, le sfide non sono ancore finite. Infatti, sabato 22 e domenica 23 luglio a Ginza, Tokyo si terranno Le finali mondiali dell’eFootball Championship Open. Queste sfide vedranno confrontarsi 10 giocatori dell’eFootball Championship Pro.