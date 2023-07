Nell’ultimo trimestre, Netflix ha visto un aumento significativo del numero di nuovi abbonamenti, con un totale di 5,9 milioni di nuovi utenti. Questo è stato attribuito alla recente decisione di vietare la condivisione delle password degli abbonamenti tra gli utenti. Tale mossa ha superato le previsioni degli analisti, che avevano previsto un aumento di un paio di milioni di nuovi abbonamenti entro la fine del trimestre.

Netflix: gli utenti proseguono con il pagamento dei nuovi abbonamenti

Questo successo è un grande passo avanti per Netflix, che nel 2021 aveva registrato la cancellazione di circa un milione di iscrizioni. Inoltre, la società ha rivisto la propria offerta, eliminando in alcuni paesi l’opzione “Base“, la forma di abbonamento più economica senza pubblicità.

Nonostante un leggero calo delle previsioni degli analisti, Netflix ha prodotto ricavi per 8,2 miliardi di dollari nel trimestre finito a giugno, un aumento del 3% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Questo ha portato a un utile netto di circa 1,5 miliardi di dollari, con un aumento del 3% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Tuttavia, non tutto è roseo per Netflix. La società prevede di spendere meno del previsto quest’anno a causa di una ridotta produzione di nuovi film e serie TV, dovuta allo sciopero degli sceneggiatori e degli attori negli Stati Uniti. Questo, che dovrebbe avere un forte impatto sull’industria del cinema e della televisione per diversi mesi, è stato causato dalle piattaforme di streaming, accusate di produrre grandi profitti in tutto il mondo, ma di non offrire contratti adeguati, soprattutto per quanto riguarda i diritti sulla riproduzione negli anni di film e serie televisive.

Nonostante il successo iniziale del divieto di condivisione delle password, gli esperti ritengono che i benefici saranno probabilmente a breve termine e che Netflix dovrà concentrarsi su iniziative per fare in modo che i nuovi abbonamenti non vengano cancellati dopo qualche mese. Inoltre, la minore offerta di nuovi titoli potrebbe influire negativamente portando a una riduzione degli abbonati.