Quando era una sussidiaria di Huawei, Honor era sempre la migliore nel proporre smartphone di punta a prezzi contenuti: dispositivi che offrivano caratteristiche di alta gamma senza un prezzo esagerato.

Ora che è indipendente, Honor ha iniziato a farsi un nome nel campo dei flagship con modelli come il Magic 5 Pro, ma l’Honor 90 rimane fedele a ciò che ha sempre fatto meglio. Con un design sottile e uno schermo sbalorditivo, questo device supera il suo prezzo conveniente, e la fotocamera principale è degna di Instagram.

Sicuramente Honor 90 può entrare facilmente sul podio dei bust-buy del 2023, vi spieghiamo il perché in questa nostra recensione completa.

Design e materiali:

L’Honor 90 è sottile ed elegante, nonostante il suo ampio display. Insieme ai bordi curvi che garantiscono una presa comoda, sarà adatto a coloro che non desiderano un telefono che sembri un mattone in tasca.

Purtroppo, tutto ciò viene rovinato dalla decisione di dotare la nostra versione di prova Diamond Silver, di una plastica testurizzata che francamente non ci piace, una delle peggiori finiture che abbiamo visto ultimamente. La metà inferiore del retro è puntinata da un effetto che sembra bolle intrappolate sotto una pellicola protettiva dello schermo.

Supponiamo che conferisca un po’ più di aderenza all’apparecchio, ma non basta a renderlo meno scivoloso quando è poggiato su una superficie piana: è riuscito a scivolare via dalle macchine in palestra più volte di quante mi piacerebbe ammettere.

È importante sottolineare che il modello Diamond Silver è l’unico ad avere questa finitura sgradevole anche se questo è un parere soggettivo. Honor afferma che i modelli Emerald Green e Peacock Blue hanno una texture “opaca”, mentre il Midnight Black è “lucido”.

Un grande punto interrogativo finale sul Honor 90, riguarda la durabilità. Sebbene la parte posteriore in plastica sia probabilmente abbastanza resistente agli urti, sembra che Honor non stia utilizzando un Gorilla Glass rinforzato per lo schermo e non pubblicizza una classificazione di resistenza all’acqua per il telefono, quindi è probabile che sia un po’ meno resistente rispetto ad altre opzioni.

Display e audio:

Il display è il motivo principale per prendere seriamente in considerazione l’acquisto dell’Honor 90. Questo pannello AMOLED grande e curvo su tutti e quattro i lati, con frequenza di aggiornamento a 120Hz, si avvicina allo standard dei top di gamma, l’unica cosa che manca davvero è il supporto alla tecnologia LTPO per variare il refresh rate, che invece può solo spostarsi tra 60, 90 e 120Hz. Questo display nitido, con un’alta risoluzione di 2644×1200, e abbastanza luminoso da poter essere utilizzato in qualsiasi condizione di illuminazione, senza difficoltà.

Oltre a ciò, Honor sottolinea i suoi sforzi unici per dare priorità alla salute degli occhi nel suo display. Oltre all’opzione standard del settore per ridurre l’emissione di luce blu di sera, l’azienda ha utilizzato il dimming dinamico e altre tecnologie che dovrebbero ridurre l’affaticamento degli occhi e contribuire a migliorare il sonno.

Per quanto riguarda l’audio, Honor 90 non c’è un jack da 3,5 mm per le cuffie (poco il male ormai nel 2023) e purtroppo ha solo uno speaker. Va bene per un po’ di YouTube o un po’ di musica quando non avete un altoparlante a disposizione, ma non c’è nulla qui che distingua il dispositivo da altri medio gamma. Il suono è chiaro e forte, ma l’audio mono penalizza un po’ l’esperienza di ascolto su questo device.

Specifiche tecniche e prestazioni:

L’Honor 90 è alimentato dal processore Snapdragon 7 Gen 1, un chipset top di gamma dell’anno scorso Qualcomm, che consente a questo medio gamma prestazioni molto elevate, superiori a molti suoi competitor diretti. Tecnicamente si tratta di una “Edizione Sbloccata” del 7 Gen 1, anche se ciò significa solo un leggero overclock da 2,4 GHz a 2,5 GHz sul core principale del chip, un qualcosa che non distinguerete con l’uso quotidiano del device.

Honor 90 è supportato da 8 GB di RAM e 256 GB di archiviazione, arrivando fino a 12 GB e 512 GB. La connettività comprende tutte le solite opzioni, con connessione 5G e la maggior parte degli standard Bluetooth, Wi-Fi e NFC più recenti.

Honor 90 è una scheggia in qualsiasi situazione e questo comparto hardware vi consente di poter giocare a qualsiasi titolo esistente sul Play Store, anche quelli più pesanti. La velocità per passare da un’app all’altra è sorprendente se teniamo in considerazione l prezzo di questo dispositivo. Inoltre, anche in termini di surriscaldamento, il sistema di raffreddamento fa un buon lavoro, l’Honor 90 non raggiunge mai temperature critiche.

Autonomia e ricarica:

Con una grande batteria da 5000mAh, non è una sorpresa che l’Honor 90 abbia una lunga durata, anche se non eccezionale come su altri medio gamma di questo prezzo.

Il chip 7 Gen 1 è leggermente meno efficiente in termini di consumo energetico significa che l’Honor 90 non è tra i migliori dispositivi per quanto riguarda la durata della batteria, ma abbiamo scoperto che con un uso moderato si riesce ad arrivare a fine giornata ugualmente, e servirebbe un utilizzo abbastanza intensivo per scaricare la batteria prima di andare a dormire.

La ricarica cablata rapida a 66W garantisce che la carica sia abbastanza veloce: siamo riuscito a portare il telefono dal 0 al 70% in soli trenta minuti con il caricatore incluso.

L’unico vero svantaggio è l’assenza del supporto alla ricarica wireless. Molti suoi competitor sono dotati di entrambi i sistemi di ricarica, cablato e non, quindi l’omissione sta cominciando a sembrare inaccettabile nella fascia medio alta di mercato.

Comparto fotografico:

L’Honor 90 include una tripla fotocamera posteriore, ma si potrebbe ignorare il sensore di profondità da 2 MP e concentrarsi sulle lenti principale e ultrawide.

La fotocamera principale è la protagonista, naturalmente, e Honor ha dato il massimo qui in termini di hardware con un sensore da 200 MP. L’apertura f/1.9 non è la più veloce in circolazione, ma con un diametro di 1/1.4 di pollice è abbastanza grande, il che significa che è in grado di catturare una quantità considerevole di luce.

Le foto sono sorprendentemente eccellenti durante il giorno, con colori attraenti e molti dettagli grazie a quel sensore ad alta risoluzione. Potreste trovare qualche piccolo difetto per quanto riguarda la gamma dinamica, ma c’è davvero poco di cui lamentarsi.

Honor 90 si comporta egregiamente anche in condizioni di scarsa illuminazione, scattando ottime foto di cibo in una luce fioca e suggestiva di un ristorante, sebbene c’è un po’ di rumore che si insinua. Tuttavia, ci sono dei limiti, e una volta che ci si trova in una completa oscurità, la qualità diminuisce drasticamente, uno dei campi in cui ancora i telefoni di punta dimostrano il loro valore.

Qui non c’è un teleobiettivo, ma l’app della fotocamera offre una scorciatoia per uno zoom digitale 2x dalla lente principale che dovrebbe essere utile in caso di necessità.

Il sensore ultrawide da 12 MP del Honor 90 sembra molto meno impressionante sulla carta, anche se non si comporta male finché l’illuminazione è buona. Tuttavia, fatica molto quando diventa buio, tanto da non valere nemmeno la pena di provarla in condizioni più scure. Ovviamente la differenza è evidente rispetto alla camera principale.

Passando alla parte anteriore del Honor 90, troverete una singola fotocamera selfie da 50 MP, anche se Honor ti permette di scattare foto a due diversi livelli di zoom per impostazione predefinita. Anche questa lente mi è piaciuta più di quanto mi aspettassi, anche se la rilevazione dei bordi nella modalità Ritratto lascia un po’ a desiderare.

Software:

Come ci si può aspettare, l’Honor 90 è basato su Android 13, l’ultima versione al momento della stesura di questo testo, con la skin MagicOS della nota azienda cinese. Questo software non è il peggiore tra le diverse versioni di Android, ma ammettiamo che si discosta parecchio dalla nostra preferita.

Vi è una buona quantità di personalizzazione, specialmente per l’AOD (Always On Display), e siamo fan del suo sistema di cartelle flessibile. Dovrete fare i conti con diverse app Honor preinstallate che convivono con le versioni superiori di Google. Un paio di giochi di bassa qualità, si aggiungono alla scarsa prima impressione.

L’interfaccia generale del Honor 90 ricorda quella dei dispositivi Huawei, questa è stata una scelta dell’azienda per far sì che tutti gli utenti che intendano passare da uno smartphone Huawei ad Honor, abbiano un’esperienza utente familiare.

Non aiuta il fatto che Honor abbia confermato di avere intenzione di offrire solo due importanti aggiornamenti di Android per il devise, il che significa che riceverà Android 14 e 15. Oltre a ciò, ci sarà un terzo anno di supporto per la sicurezza, ma poi sarete da soli.

Conclusioni e prezzi:

L’Honor 90 è un’ottima opzione di fascia media, soprattutto per coloro che sono attratti dall’eccellente display, uno dei migliori nella sua fascia di prezzo, dalla prospettiva di ottenere 512GB di memoria interna a un prezzo conveniente e da prestazioni e fluidità da top di gamma.

In altre aree, l’Honor 90 impressiona un po’ meno. Fotocamere decenti e buona autonomia sono apprezzabili, ma non entusiasmanti, e il design non è un un grande upgrade. Il vero neo, dal nostro punto di vista, sono solo la mancanza della ricarica wireless e lo speaker mono.

Il vero punto di forza del Honor 90 è il suo prezzo, potete acquistarlo in due versioni differenti:

8 + 256 : al prezzo di 549,90 euro , ma se approfitti dell’offerta disponibile attualmente sul loro sito ufficiale , valida fino a fine mese, lo puoi acquistare al prezzo speciale di 399,90 euro;

: al prezzo di , ma se approfitti dell’offerta disponibile attualmente sul loro , valida fino a fine mese, lo puoi acquistare al 12 + 512: al prezzo di 599,90 euro, ma se approfittate dell’offerta disponibile attualmente sul loro sito ufficiale, valida fino a fine mese, lo puoi acquistare al prezzo speciale di 449,90 euro;

Sicuramente se riuscite ad acquistarlo con questo prezzo scontato, l’Honor 90 diventa un medio gamma di ultima generazione davvero molto interessante, un best-buy. Ovviamente per la poca differenza di prezzo, consigliamo di acquistare quello con 12GB di RAM e 512 GB di storage interno.