I disservizi delle applicazioni e/o delle piattaforme online, che comunemente utilizziamo, rientrano sicuramente tra le situazioni più fastidiose da riconoscere. Infatti, molto spesso, quando utilizziamo il nostro smartphone per effettuare una telefonata, navigare su Internet o utilizzare una determinata applicazione, se ci capita di incorrere in un’eventuale problematica che non ci consente di completare le nostre attività, subito tendiamo a pensare di avere un problema al dispositivo. Pensiamo che la causa del malfunzionamento dipenda dalla nostra connessione o dalla copertura di rete e, solo dopo aver controllato di tutto, arriviamo ad ipotizzare che si possa trattare di un disservizio che, al contrario, non ha nulla a che fare con noi, ma che coinvolge, invece, una pluralità di utenti. Utenti che probabilmente stanno vivendo la nostra stessa situazione.

Disservizi e siti per le segnalazioni

E’ in queste circostanze che si può chiedere aiuto a Downdetector. Si tratta di un servizio online, creato da una società olandese. La piattaforma funziona come una sorta di “meteorologo del mondo digitale“. Termine con il quale tendiamo ad indicare la capacità del sito di effettuare e fornirci una panoramica generale e in tempo reale sullo stato dei servizi e di eventuali malfunzionamenti da parte degli operatori telefonici. Tuttavia, il sito non si concentra esclusivamente sull’attività dei gestori di telefonia. Si occuoa invece, anche su altre piattaforme, come per esempio: WhatsApp, Telegram, Facebook ,Twitter, ma anche Netflix, Spotify. Insomma tutte quelle applicazioni che vengono quotidianamente utilizzato da una molteplicità di utenti e che, per una ragione o per un’altra, possono subire un “bug di sistema.”

Downdetector, ci consente quindi di non impazzire e di comprendere immediatamente la causa di un eventuale disservizio.

Tuttavia, è importante specificare che il sito non fornisce spiegazioni più dettagliate, né indicazioni su come poter risolvere problemi in questione. Essa si limita esclusivamente a fare segnalazione e di tenere nota di tutte le segnalazioni ricevute. Infatti graficamente, il sito mostra una mappa del nostro paese, in cui vengono evidenziate in rosso le zone da cui si sono ricevute il maggior numero di segnalazioni di disservizi da parte degli utenti. La mappa consente infatti, di visualizzare il luogo specifico di provenienza della segnalazione e anche di aggiungere alcuni commenti.