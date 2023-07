WhatsApp, nonostante rappresenti la più diffusa e popolare applicazione per la messaggistica istantanea, presenta ancora delle limitazioni. Quando parliamo, in ogni caso, di “limitazioni”, ci riferiamo a quei piccolissimi fastidi di funzionamento dell’ app che sarebbe più comodo eliminare. Come sappiamo, la piattaforma è in continuo aggiornamento, al fine di garantire ai suoi utenti la migliore esperienza di utilizzo.

WhatsApp e i limiti del salvataggio

Tra i limiti dell’app, vi era l’impossibilità di chattare con numeri sconosciuti, se questi non erano prima registrati e salvati nella propria rubrica telefonica. Utilizziamo, per la descrizione di questa situazione, un tempo al passato, in quanto, ad oggi, questo non risulta essere più un problema.

Infatti, fino ad adesso, era praticamente impossibile iniziare a chattare con un numero sconosciuto, ovvero un recapito non presente all’interno della lista dei nostri contatti, senza che questo venisse prima salvato appunto in rubrica.

Questa particolarità di WhatsApp risultava alquanto fastidiosa, in quanto spesso non si intende conservare per forza un numero di un utente che non conosciamo. Infatti, è più probabile che si verifichino singole situazioni in cui vi è, appunto, la necessità di contattare attraverso WhatsApp un determinato numero, ma di non inserirlo nella nostra rubrica, in quanto non rappresenta un contatto stabile. Ci riferiamo, per esempio, a tutte quelle volte in cui, magari, vogliamo ottenere informazioni relative ad un servizio, e l’azienda richiede di essere contattata direttamente su WhatsApp e, per farlo, è necessario conservare il numero in rubrica. Stesso ragionamento se riceviamo una chiamata da un numero sconosciuto. Nel caso si voglia sapere di chi si tratti, magari guardando la foto del profilo. Tuttavia, anche in questo caso, per poterlo fare è necessario salvare il numero nella nostra rubrica. Di volta in volta, tutte queste situazioni, non fanno altro che aumentare l’ elenco di contatti che non utilizziamo, che occupano inutilmente la memoria del nostro cellulare è che molto spesso non ricordiamo nemmeno.

La nuova funzione

Con la nuova funzione disponibile con l’ultima versione aggiornata dell’applicazione, adesso questo non sarà più un problema. Infatti, per chattare con un contatto sconosciuto, basta semplicemente inserire il numero di telefono e tenendo premuto, apparirà la voce “Avvia chat“. Questa funzionalità è disponibile sia per i dispositivi iOS sia per Android, ed è possibile installarla anche subito. In questo modo, evitando l’obbligo di salvare contatti sconosciuti, questi ultimi non avranno neanche la possibilità di vedere le nostre foto profilo senza il nostro consenso.