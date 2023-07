L’estate 2023 si preannuncia come une delle più calde di sempre. Le temperature in tutte le città dello Stivale sono roventi con punte che superano i 45 gradi. Resistere a questo caldo diventa difficile, soprattutto per le fasce più deboli della popolazione come bambini e anziani.

Infatti, le ondate di calore possono essere molto pericolose per l’organismo. Il caldo eccessivo può causare problemi di salute come disidratazione e, ovviamente, anche colpi di calore.

La disidratazione è direttamente legata alla perdita di liquidi all’interno del corpo. Se non reintegrati con costanza, si potrebbero avvertire vertigini, mal di testa e affaticamento. Il colpo di calore invece si manifesta quando la temperatura corporea sale eccessivamente in quanto il corpo non riesce a dissipare il calore in eccesso.

L’estate può essere una sfida ma, con i giusti rimedi e molta attenzione alla salute, possiamo sopravvivere al caldo torrido e goderci la stagione più bella dell’anno

La combinazione di questi fattori e il caldo asfissiante potrebbe portare anche all’insorgenza di problemi respiratori. Le persone affette da asma potrebbero vedere peggiore. Le ondate di calore possono peggiorare i sintomi durante l’estate.

Tuttavia, esistono alcuni rimedi che permettono di sopravvivere all’estate e mantenere fresco il proprio corpo e la casa. Gli strumenti sicuramente più utili ed efficaci sono i condizionatori e i ventilatori. Se accesi durante la giornata, permettono di migliorare il ricircolo dell’aria abbassando di qualche grado la temperatura della stanza in cui sono posizionati.

Inoltre, mantenendo le tende e le persiane chiuse nelle ore più calde, è possibile bloccare i raggi solari. In questo modo, si manterrà la stanza più fresca. Un ulteriore rimedio è quello di immergere i piedi nell’acqua fredda e utilizzare spray per rinfrescarsi nel corso della giornata.

In ogni caso, per evitare colpi di calore e disidratazione, è sempre meglio non uscire nelle ore di caldo pieno. Anche l’attività fisica dovrebbe essere svolta con il fresco e ricordatevi di bere molta acqua per reintegrare i liquidi persi con la sudorazione. Il caldo estivo è un nemico difficile da combattere, ma con la giusta attenzione è possibile migliorare la propria qualità della vita durante questi mesi torridi.