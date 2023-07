Il team ABT CUPRA scende in pista a bordo delle monoposto della Formula E, il campionato dedicato alle vetture completamente elettriche. La nona stagione ha preso il via lo scorso 14 gennaio con la gara inaugurale tenutasi a Città del Messico.

Le sperenze iridate del team ABT Cupra sono affidate ai piloti Robin Frijns e Nico Müller che porteranno al debutto la Gen3 di Formula E. Si tratta di una vettura che prende il posto delle Gen2 utilizzate fino alla scorsa stagione.

Le nuove monoposto sono totalmente elettriche ma possono contare su numerose novità tecniche e aerodinamiche. Grazie a questi accorgimenti, le vetture di Formula E possono garantire più potenza, velocità ed efficienza a fronte di una monoposto più leggera e sostenibile.

Nonostante il cambiamento tecnico, il team ABT CUPRA non teme i propri rivali. Infatti, possiamo considerare ABT come la squadra di maggior successo della Formula E. I risultati ottenuti lo dimostrano, con 47 podi ottenuti in sette anni di corse.

Il valore della vettura, tuttavia, dovrà essere sfruttato al meglio dai piloti a cui è affidata. L’olandese Robin Frijns ha acquisito notevole esperienza grazie alle sei stagioni e alle due vittorie ottenute. Nico Müller, invece, può vantare quattro stagioni all’attivo e torna a guidare dopo un periodo come terzo pilota del team.

Come commentato da Robin Frijns: “Durante la pre-stagione, abbiamo avuto poco tempo per conoscere la vettura quindi la prima gara stagionale in Messico sarà senza dubbio una grande sfida per il nostro team. Dovremo procedere per gradi. Ma se non commettiamo errori e la vettura funziona bene, saremo in grado di lottare per i punti”.