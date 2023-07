Google, è ufficiale l'arrivo dell'IA Bard in Italia

La lotta tra i grandi colossi del mondo della tecnologia sta assumendo nuove caratteristiche negli ultimi tempi. Non si parla più solo dei nuovi smartphone e delle loro caratteristiche che puntano ad essere sempre migliori rispetto al concorrente di turno, ma anche dell’intelligenza artificiale. In questo settore anche Google avrebbe compiuto passi da gigante secondo l’esperienza degli utenti stranieri, i quali hanno avuto modo di provare il chatbot Bard in esclusiva durante questi mesi.

Ora però il celebre servizio sperimentale basato proprio sull’intelligenza artificiale generativa arriva ufficialmente anche in Italia. È arrivato l’annuncio ufficiale sul sito web dedicato di Google, che annuncia che il servizio sarà completamente gratuito.

Bard arriva in Italia e si espande anche con nuove lingue negli altri paesi

Si tratta di un’operazione molto più complessa di quello che si crede, siccome Bard supporta più di 40 lingue ed è disponibile in tutto il continente europeo e in Brasile.

Questo è quanto compare sulla pagina ufficiale di Bard, proprio come premessa prima dell’utilizzo:

“Ti presentiamo Bard: il tuo utile collaboratore creativo per liberare la tua immaginazione, migliorare la tua produttività e dare vita alle tue idee.



Bard è un’IA sperimentale e potrebbe fornire risposte imprecise o inappropriate. Puoi contribuire a migliorare Bard lasciando un feedback.”

Sarà possibile interagire con il chatbot che ascolterà ciò che gli utenti gli diranno. Inoltre si potranno ascoltare le sue risposte con una voce, la quale agirà in cinque toni diversi.

Inoltre l’integrazione con Google Lens permetterà l’inserimento delle immagini all’interno del prompt.