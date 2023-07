L’Alleanza per la creatività e l’intrattenimento (ACE) sta combattendo una guerra che ormai dura da anni, ma che ha portato fino ad oggi alla chiusura di 40 domini e app, forse anche di più, nel tentativo di arginare il problema dei siti di streaming illegali che trasmettono servizi per IPTV.

Ma ACE è sicuramente molto sicura dei suoi metodi, perchè da sola è riuscita dal 2017 a far chiudere oltre 600 domini internet, un numero assurdo che però non riesce a tenere testa ai problemi dello streaming illegale di contenuti come film, serie TV, partite di calcio, eventi e tanto altro.

Non è la prima volta che succede un raid del genere, infatti sembra che negli ultimi mesi il numero di siti che stanno portando contenuti coperti da copyright al pubblico sta crescendo senza possibilità di controllo.

Tutto sta ad arrivare a citare in giudizio per DMCA, ci penserà poi il tribunali degli Stati Uniti o l’European Commission a decidere cosa fare.

Di seguito, verranno riportati i siti che hanno mostrato in chiaro in streaming e app che sono stati bloccati dalla ACE e dalla MPA.

Solo negli ultimi mesi, tutti questi domini

Ecco la lista completa dei domini che hanno ricevuto uno strike DMCA e che sono quindi illegali:

hurawatch.cc

kisskh.me

tvhayvn.org

motphimtv.info

phimmoichilly.net

ItamilMV.media

hindilinks4u.tel

divicast.com

5movierulz.am

xemphim.club

solarmovie.pe

dutafilm.xyz

movieboxpro.app

gimmepeers.com

motchill.com

yifytv.co

ibomma.cc

moviesmod.com

hindilinks4u.skin

hindilinks4u.top



divicast.org

yomovies.icu



prmovies.com



watchseriesproject.com



wawacity.bond



pelisplus.lat



pelisplushd.nz

cinecalidad.run



pelisflix2.online

pelisgratishd.io



seriesyonkis.nu



cinehdplus.org



cuevana3.nu



repelis2.co



allcalidad.ms



elisflix2.to



gogohd.net



gogodownload.net



animeseries.so



solarmovie.to

Bisogna assolutamente stare attenti inoltre a finire su siti come questi, basta poco per essere trovati dalla Polizia Postale ed essere denunciati.