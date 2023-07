Le compagnie telefoniche sono impegnate in questa stagione estiva nel lancio di nuove tariffe con l’obiettivo di attirare sempre nuovi clienti. Al tempo stesso, però, proprio in estate alcuni operatori hanno ufficializzato anche una serie di rimodulazioni unilaterali dei costi per coloro che già sono clienti. Tra questi provider, vi è anche WindTre.

WindTre, le rimodulazioni unilaterali per la stagione estiva

Nelle scorse settimane alcuni clienti di WindTre hanno ricevuto delle comunicazioni ufficiali via SMS da parte dell’operatore con l’annuncio di imminenti aumenti sui costi delle loro ricaricabili. Gli aumenti riguardano per la maggior parte quelle promozioni winback che gli utenti di WindTre hanno sottoscritto in seguito alla portabilità del loro numero da altro operatore.

Il costo degli aumenti proposto da WindTre è pari a 2 euro rispetto a quelli che erano i costi standard della ricaricabile. Al netto di questi rincari, però, gli utenti potranno beneficiare di una compensazione relativa ai consumi.

Tutti coloro che hanno subito la rimodulazione dei prezzi da parte di WindTre, infatti, avranno accesso ad una quota aggiuntiva di dati per la connessione di rete. In base al proprio piano tariffario, i dati potrebbero essere aumentati dall’operatore sino a 30 GB o potrebbero anche divenire no limits.

Le rimodulazioni proposte dal provider arancione non possono essere rifiutate dagli utenti, utenti che però a loro volta possono scegliere – entro i termini fissati dallo stesso provider – di recedere dal loro piano di abbonamento senza costi aggiuntivi né penali. Ulteriori cambi sulle tariffe di WindTre sono altresì attese ad agosto, ma riguarderanno il campo della telefonia fissa.