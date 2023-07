Arrivano interessanti novità per tutti i clienti che desiderano attivare una promozione di Iliad nelle prossime settimane. Il gestore francese, infatti, non è soltanto attivo sul fronte della telefonia mobile, ma ha previsto interessanti novità anche per quanto concerne la telefonia fissa e la Fibra ottica.

Iliad, le offerte per la Fibra ottica a prezzi sempre più scontati

Nel corso di questa stagione estiva, proprio la Fibra ottica rappresenta uno dei grandi punti di vantaggio del gestore francese nei confronti di tutta la concorrenza. Al pari di tecnologia, infatti, il provider garantisce ancora ai suoi abbonati i costi migliori sul mercato, con possibilità di risparmio sempre più ampie.

L’offerta top di gamma per i clienti che optano per la telefonia fissa è ancora la Iliad Box. Il pubblico che sceglie questa proposta avrà a sua disposizione chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili con la connessione internet illimitata sino a 4 Gbps grazie alle velocità della Fibra ottica. Il prezzo mensile per gli utenti sarà pari a 24,99 euro ogni trenta giorni.

A disposizione degli abbonati, inoltre, ci sarà anche una possibilità ulteriore di sconto. In caso di associazione di una ricaricabile per la telefonia mobile, infatti, il prezzo per la promozione di telefonia fissa scenderà a soli 19,99 euro al mese.

Sul fronte delle ricaricabili, è bene ricordare la convenienza della proposta migliore di Iliad, ossia la Giga 150. Quest’offerta prevede chiamate senza limiti verso tutti, SMS da inviare a chiunque e 150 Giga per internet al costo di 9,99 euro al mese.