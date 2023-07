Iliad distrugge TIM, finalmente torna il tanto amato servizio in regalo

Svariate offerte stanno facendo vedere alla concorrenza di che pasta è fatto un gestore come Iliad. Ovviamente uno dei cavalli di battaglia migliori resta quello rappresentato dall’offerta per eccellenza, ovvero la Giga 100. Questa soluzione, che è stata peraltro una delle prime che il gestore ha lanciato al suo esordio in Italia, include al suo interno tutto quel che serve per pochi euro mensili.

Parte infatti da un costo fisso di 7,99 € ogni mese per sempre, con i contenuti che sono già estremamente soddisfacenti. Inizialmente ci sono minuti senza limiti verso tutti i provider fissi e mobili in Italia, passando poi ai messaggi senza limiti verso tutti e con ben 100 giga di traffico internet sfruttando lo standard di rete 4G+. Il vero colpo da maestro di Iliad però viene inferto alla concorrenza con l’ultima offerta, quella che include anche un servizio in più totalmente gratis.

Iliad, la promo migliore include anche il 5G al suo interno: ecco i dettagli

Coloro che credevano che durante il periodo estivo non sarebbero arrivate più offerte di livello in casa Iliad, si sbagliavano e anche di grosso. Il provider ha deciso di ripristinare una delle sue vecchie offerte, ovvero la Giga 150. Questa soluzione attiva in pianta stabile e senza alcuna scadenza, consentirà agli utenti di sottoscrivere qualcosa di unico.

Basteranno solo 9,99 € al mese per sempre per avere a disposizione 150 giga di traffico dati in rete 5G. Lo standard di connessione sarà gratuito e non ci saranno costi aggiuntivi neanche in futuro. Ovviamente ci sono anche minuti ed SMS senza limiti.