Le grandi promozioni legate al mondo della telefonia non sono mai così vantaggiose come in estate. Iliad, tra tutti i provider, è quello che garantisce agli utenti una serie di proposte low cost, non solo nel settore della telefonia mobile e delle ricaricabili, ma anche nel settore della telefonia fissa. La tariffa di Fibra ottica messa in campo dal provider francese è tra le migliori in Italia.

Iliad, questa l’offerta low cost per la Fibra ottica

Nel settore della telefonia fissa, la migliore iniziativa del gestore francese è la Iliad Box. Quest’offerta garantisce al pubblico un ticket di tutto vantaggio con chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, anche verso numerosi paesi esteri. Al tempo stesso, gli abbonati potranno avere connessione internet senza limiti con le velocità propedeutiche della Fibra ottica, sino a 4 Gbps.

Il prezzo per il pubblico è al tempo stesso competitivo. Gli abbonati che optano per questa promozione, di base, pagheranno 24,99 euro ogni trenta giorni con un extra una tantum dal valore di 30 euro per l’attivazione della rete. Il costo per la Fibra ottica è però riducibile a 19,99 euro in caso di attivazione o contestuale presenza di una ricaricabile targata Iliad.

Sotto il punto di vista delle ricaricabili, la grande offerta di Iliad in estate resta ancora la Giga 150. Questa tariffa mette sul piatto chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a chiunque ed anche 150 Giga per la connessione di rete, con la tecnologia del 5G, a soli 9,99 euro al mese.