In questi due giorni di offerte e vantaggi esclusivi per il Prime Day, Amazon ha pensato proprio a tutti, anche agli appassionati di caffè. Se avete intenzione di cambiare la vostra vecchia macchina da caffè, di comprarne una nuova o di regalarla a qualcuno, non potete assolutamente farvi scappare questa occasione: sconti su una selezione Nespresso fino al 30%. Per non farsi mancare proprio nulla, offerte imperdibili anche sulle capsule originali.

De’Longhi Vertuo Pop ENV90.B

Con il 30% di sconto è possibile acquistare questa macchina a 68,90 euro invece di 99,00 euro, con consegna gratuita e in tempi record. Questa macchina da caffè a capsule si adatta a quattro formati diversi di tazza, ha una potenza di 1260 Watt e include la tecnologia Centrifusion. Acquistabile nella colorazione black con un set di benvenuto di 12 capsule integrato. Realizzata in plastica resistente sostenibile permette di ottenere: espresso, double espresso, gran lungo e mug (che raggiunge i 230 ml). Il serbatoio dell’acqua è removibile e comprando questa macchina da caffè otterrete anche un buono di 20 euro da spendere in prodotti Nespresso, qui tutti i dettagli.

Macchina da caffé De’Longhi Nespresso Vertuo Pop ENV90.Y

Anche questo modello, molto simile ma differente per la colorazione, è acquistabile con il 30% di sconto a 68,90 euro invece del prezzo di partenza di 99,00 euro, con spedizione gratuita e rapida. Questa macchina da caffè a capsule, come per quella precedente, prevede 4 formati diversi di tazza erogabili premendo un singolo tasto. Raggiunge una potenza di 1260 Watt e dispone della nuova tecnologia Centrifusion. Previsto il set di benvenuto di 12 capsule e il buono Nespresso di 20 euro. Le 4 tazze permettono di soddisfare i gusti di tutti con: espresso, double espresso, gran lungo e mug (230 ml). Il serbatoio dell’acqua ricordiamo che è removibile. Qui per maggiori dettagli.

De’Longhi Vertuo Pop ENV90.A

Cliccando qui, invece, potrete acquistare questa macchina da caffè nella colorazione Pacific Blue, che vanta tutte le caratteristiche e vantaggi degli altri due modelli Black e Yellow. Anche l’offerta imperdibile è la stessa: 30% di sconto per acquistarla ad un prezzo vantaggioso di 68,90 invece di 99,00 euro.

Capsule Nespresso originali scontate del 15%

Come accennato, Nespresso e Amazon non si fanno sfuggire nulla. Non solo le macchine da caffè, ma anche le capsule per poterle utilizzare sono disponibili sulla piattaforma dell’e-commerce con uno sconto del 15%. Potrete acquistarle ad un prezzo finale di 37,60 euro invece di 44,20 euro. Le capsule in totale sono 100 e tutte originali.