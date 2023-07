Quasi tutti i giorni sulla piattaforma Amazon si trovano dei prodotti a prezzi molto scontati rispetto al listino, soprattutto ora, in vista del Prime Day previsto per l’11 luglio prossimo.

Oggi abbiamo scovato una SSD Samsung 870 EVO da 1 TB, scontata quasi del 50%. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Samsung SSD 870 EVO da 1 TB scontata quasi del 50%

Un’unità SSD, o unità a stato solido, è un tipo di disco rigido più recente e innovativo, che viene utilizzato come dispositivo di archiviazione nei computer. Essendo prive di parti in movimento, le unità SSD sono in grado di accedere ai dati e di trasmetterli più rapidamente rispetto alle unità tradizionali.

La Samsung 870 EVO in particolare, raggiunge il limite massimo SATA di 560/530 MB/s di velocità sequenziali. Grazie all’Intelligent Turbo Write accelera la velocità di scrittura e mantiene alte prestazioni a lungo termine. Dispone anche del software Samsung Magician 6, che ti permette di gestire la tua unità con una serie di strumenti utili per aiutarti a stare al passo con gli ultimi aggiornamenti, monitorare la salute e lo stato dell’unità.

Questa SSD è progettata per chiunque disponga di un PC desktop o laptop che supporti un fattore di forma SATA standard da 2,5 pollici. Sulla pagina ufficiale della piattaforma sono disponibili anche altri tagli di memoria. Questo da 1 TB è proposto al prezzo di 55.08 euro invece di 99.99 euro, scontato del 45%. Seguite questo link per maggiori dettagli a riguardo!.