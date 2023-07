Honor ha giusto ieri presentato due nuovi smartphone, Honor 90 5G e Honor 90 Lite, prodotti di ottima qualità che puntano fortissimo sul fornire al consumatore finale il più eccellente rapporto qualità/prezzo possibile. Noi di TecnoAndroid abbiamo partecipato direttamente all’evento di presentazione, ed oggi vi raccontiamo le prime impressioni.

Il fiore all’occhiello è lui, Honor 90 5G, uno smartphone dall’estetica accattivante, dalle prestazioni di ottimo livello, ed un prezzo assolutamente competitivo, data la sua partenza da 599 euro. Il fratello minore, invece, vuole essere il best buy, il prodotto su cui puntare per avere il miglior rapporto qualità/prezzo, proponendosi nella fascia più bassa da 299 euro.

Honor 90 e 90 Lite – le nostre impressioni

Sin dal primo impatto Honor 90 è sicuramente bello da vedere e da toccare, un prodotto che però appare leggermente plasticoso, sebbene presenti un effetto diamantato che gli conferisce un’aura decisamente più elegante, stesso discorso per l’oleofobicità, non al massimo dato il fatto che trattenga molte più impronte di quanto vorremmo. Il frame in alluminio non lo rende troppo scivoloso, il modulo delle fotocamere è abbastanza in rilievo, ma non arreca particolare fastidio nel momento in cui viene poggiato su un piano di lavoro.

Il suo plus è sicuramente rappresentato dal comparto fotografico, con un sensore principale da ben 200 megapixel e apertura F1.7, utilissima per catturare più luce possibile, mentre anteriormente si trova un sensore da 50 megapixel, con grandi miglioramenti nelle funzioni relative al ritratto. Non mancano chiaramente alcune funzioni legate al sistema operativo, come la possibilità di estrapolare il testo dalle immagini e una migliore multimedialità nella visione dei video, tutto appoggiandosi alla solita MagicOS 7.1 su Android 13.

Parlando invece del fratellino, Honor 90 Lite, il display è più piccolo, ma ciò che stupisce è il rapporto schermo/corpo del 94%, il che offre una piacevole sensazione di infinity display, oltre che essere completamente piatto. A primo impatto la solidità costruttiva è eccezionale, ha forme diverse rispetto a quanto siamo solitamente abituati a vedere, è più squadrato e spigoloso, con una bellissima back cover dai giochi di luce incredibili (cover satinata), ed un comparto fotocamere raccolto nel giusto spazio.

Il comparto fotografico è in versione, giustamente, ridotta rispetto a Honor 90, abbiamo un sensore principale da 100 megapixel con apertura F1.9, una wide da 5 megapixel e F1.2, per finire con un sensore macro da 2 megapixel. Nella parte anteriore si trova invece la fotocamera secondaria da 16 megapixel. Ora non ci resta che provarli in maniera più approfondita, e poi pubblicare il prima possibile le nostre impressioni.