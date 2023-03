I furti di auto stanno aumentando, ecco una nuova strategia utilizzata dai ladri

Negli ultimi anni, sono aumentati i modi in cui le auto vengono rubate.

Il proprietario di una Lexus a Virginia Beach ha descritto come la sua auto è stata rubata dal suo vialetto a mezzogiorno. Una volta scoperto cosa è successo, ha contattato un vicino che aveva un video proveniente da un dispositivo Amazon Ring. Dice che il video ha inquadrato un SUV nero che si avvicinava a casa sua. Poi un uomo scende e inizia a camminare lungo il vialetto.

Poi il video diventa nero. Ciò che apparentemente è accaduto è che il ladro ha utilizzato un disturbatore di segnale che ha interrotto la trasmissione wireless del segnale Ring. Quindi i ladri avranno usato questo, poiché le telecamere di sicurezza wireless sono quasi diventate la norma.

Un disturbatore di frequenza

I disturbatori di segnale possono soffocare un segnale Wi-Fi utilizzando impulsi ad alta potenza per interrompere i segnali su una frequenza specifica. Per qualche ragione, sono disponibili in commercio, e alcuni costano meno di 100 euro. Sono illegali per diversi motivo. Anche la polizia non è autorizzata a usarli se non per scopi molto specifici.

Il modo più semplice per aggirare questo problema è collegare i dispositivi di sicurezza domestica alla rete. In questo modo non c’è segnale wireless da bloccare. Ovviamente, questo non succede quando affidi la tua auto ad un sistema sicuro e blindato, che non agisce tramite Wi-Fi ma ha un circuito chiuso. Anche se usato durante una rapina in casa svilisce l’intero punto di avere un sistema di sicurezza.