Navee, noto brand produttore di scooter elettrici e monopattini, ha oggi annunciato una interessante campagna promozionale pronta a coinvolgere anche ePrice, uno degli store di e-commerce più grandi d’Europa, secondo solamente ad Amazon.

Dal 12 al 19 luglio, infatti, sul suddetto store saranno ufficialmente acquistabili in esclusiva assoluta i due nuovi modelli Navee V40 Pro e V50; per festeggiare un’occasione così importante, l’azienda ha deciso di ridurre il prezzo di vendita, applicando uno sconto solo su un quantitativo limitato di unità. Nello specifico, con inclusa la spedizione a domicilio, gli utenti potranno spendere 399 euro per il Navee V40 Pro, salendo a 469 euro per il Navee V50.

Navee, alcune specifiche dei nuovi modelli

Nell’eventualità in cui siate a tutti gli effetti interessati all’acquisto, ma non conosciate in maniera approfondita i suddetti prodotti, proponiamo un breve riassunto delle specifiche tecniche. Prima di tutto sono regolamentati con le leggi italiane, ciò sta a significare che possono circolare senza problemi o limitazioni di alcun tipo, con la predisposizione per l’aggiunta eventuale di una targa.

La velocità massima è limitata a 20km/h, presentando doppio freno (a disco nella parte posteriore e E-ABS anteriormente), godono di una autonomia di 40 chilometri nel caso di Navee V40 Pro, pronta a salire di 10km per quanto riguarda il V50, e presentano le frecce di direzione per segnalare i cambi di corsia. La protezione dai furti è garantita dalla smart app, scaricabile direttamente sul dispositivo mobile, ed anche dallo slot in cui eventualmente inserire l’AirTag per localizzare il prodotto stesso. Ora non vi resta che attendere il 12 luglio per valutare l’eventuale acquisto.