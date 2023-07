Raramente sino ad oggi si era vista un’evoluzione così accelerata di WhatsApp come in queste ultime settimane. La piattaforma di messaggistica, infatti, nel suo recente passato ha introdotto una serie di novità a dir poco rivoluzionare, per favorire ancora di più l’esperienza degli utenti e per colmare alcuni vuoti, emersi anche dalle analisi degli addetti ai lavori.

WhatsApp, i due aggiornamenti che cambiano definitivamente la chat

Gli ultimi due upgrade di WhatsApp sono stati attesi a lungo dal pubblico e sono frutto di un lavoro costante da parte degli sviluppatori della piattaforma di casa Meta.

La prima novità è forse quella più rilevante. Abbattendo per sempre un muro sin qui granitico, WhatsApp garantisce ora agli utenti la possibilità di utilizzare uno stesso account su un numero multiplo di smartphone e di dispositivi mobili. Come già previsto nella sua versione Desktop, gli utenti avranno quindi la possibilità di collegarsi da smartphone diversi al proprio profilo ed inviare messaggi a tutti i numeri della loro rubrica.

Per collegarsi su più device, sarà necessario effettuare una semplice sincronizzazione dal cellulare principale. Per ora si potranno sincronizzare sino a due dispositivi.

Altra novità da non sottovalutare per gli utenti di WhatsApp è poi quella relativa alla modifica dei messaggi. Diversamente a quanto possibile sino ad ora gli utenti della chat verde avranno la possibilità di correggere errori e sgrammaticature dei loro testi, andando semplicemente a modificare il messaggio e non ricorrendo più alla cancellazione diretta dello stesso.

Questi upgrade sono già disponibili per le versioni aggiornate di WhatsApp su iPhone e dispositivi Android.