Nel corso degli ultimi mesi il Governo Italiano, e le Autorità europee, hanno deciso di inasprire la lotta contro la piaga dell’IPTV, un settore sempre più in crescita, che solamente sul territorio italiano conta più di 10 milioni di utenti, con perdite che superano un miliardo di euro. Denaro risparmiato dal consumatore, ma che allo stesso tempo risulta essere completamente perso, poiché sarebbe potuto essere reinvestito dalle aziende nel miglioramento del servizio offerto.

Il Governo è consapevole di dover fare qualcosa per limitare al massimo le perdite, per questo motivo ha deciso di attivare una battaglia contro il sistema dell’IPTV, partendo prima di tutto dalla scelta di interrompere il prima possibile il segnale di trasmissione. In altre parole sono stati conferiti nuovi poteri all’AGCOM, la quale ad oggi può imporre all’operatore telefonico l’interruzione della trasmissione entro 30 minuti dalla segnalazione. La tempestività, secondo gli esperti almeno, gioca un ruolo fondamentale nella lotta all’IPTV.

IPTV, gli utenti sono a rischio sanzioni

Le sanzioni non sono così lontane quanto effettivamente potreste pensare, infatti sempre più utenti si ritrovano ad essere a rischio, con la possibilità un giorno di vedersi costretti a pagare un minimo di 256 euro, fino ad un massimo di diverse migliaia di euro. Nei casi più estremi il rischio è di arrivare anche a dover trascorrere un periodo in carcere, ma qui rientrano solamente coloro che trasmettono illegalmente il segnale, non il normale utente che fruisce del servizio.