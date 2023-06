Unieuro mette letteralmente all’angolo le dirette concorrenti del mercato, con il lancio di una fantastica campagna promozionale, condita con prezzi decisamente concorrenziali, ed un risparmio fuori da ogni logica, gli sconti sono attivi solamente per poco tempo in ogni singolo negozio.

Avete ancora pochi giorni a disposizione, più precisamente fino al 2 luglio, per approfittare di una delle migliori promozioni degli ultimi tempi, la perfetta occasione per spendere poco sia nei punti vendita che sul sito ufficiale, ed avere ugualmente la possibilità di ricevere gratuitamente la merce a domicilio, senza costi aggiuntivi di alcun tipo (solo nel caso in cui l’ordine fosse superiore ai 49 euro).

Per avere le offerte Amazon in esclusiva gratis sul vostro smartphone, aprite il prima possibile questo canale Telegram.

Unieuro, offerte imperdibili per tutti

Il volantino Unieuro, votato al Black Friday estivo, prosegue incantando gli utenti con tanti sconti speciali e prezzi alla portata davvero di tutti, anche di coloro che da tempo aspettavano il momento giusto per acquistare un top di gamma, come ad esempio il Samsung Galaxy S23+. Lo smartphone è infatti disponibile ad un prezzo di tutto rispetto, poiché oggi sono necessari 999 euro per il suo acquisto definitivo, considerando inoltre che è presente il rimborso gratuito previsto da Samsung, così da facilitare ulteriormente l’acquisto da parte del consumatore finale.

Spendere poco con Unieuro è comunque possibile anche nel momento in cui si volesse accedere ad un dispositivo più economico, quale può essere uno smartphone dal prezzo inferiore ai 500 euro, come Realme 10, Realme C33, Redmi 12C, Redmi 12, Redmi 12 Note Pro, Galaxy A53 e similari. Gli acquisti, come anticipato, possono essere completati anche online sul sito.