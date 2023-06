kena-nuove-offerte-estive-con-200-giga-gratis-e-tariffe-ridotte

Arrivano nuove promozioni dell’operatore virtuale Kena con una serie di caratteristiche estive. Tra queste, una nuova promo con 200 Giga gratis per 60 giorni e una nuova offerta solo dati a prezzo ridotto. Le nuove tariffe di Kena continueranno ad essere vendute dall’operatore fino al 25 luglio 2023, sempre che non vengano apportate modifiche.

Tuttavia, alcune offerte online non possono essere attivate anche in negozio. Ad esempio, la Kena Data Promo Summer e l’offerta Kena 5,99 100GB Top BTL possono essere attivate solo in negozio. Quest’ultima è una promozione in edizione limitata disponibile in alcune località. Tuttavia, Kena Dati Promo ha mantenuto il suo prezzo mensile di 11,99 euro sul sito web dell’operatore.

Kena ha rilasciato le nuove promozioni

Variano anche i costi di attivazione (sempre gratuiti online, a volte a pagamento nei negozi) e il bundle di SMS delle offerte (sempre 1000 SMS contro 600 SMS o 1100 SMS per alcune offerte nei negozi). Anche i titoli delle offerte sono diversi l’uno dall’altro. I già clienti possono usufruire della nuova opzione 200 Giga Per Te, che prevede 200 Giga per 60 giorni con un acquisto una tantum di 1,99 euro, ma per i nuovi utenti non c’è alcun costo aggiuntivo: otterranno il traffico dati bonus istantaneamente all’attivazione dell’offerta.

In particolare, i 200 Gigabyte extra vengono forniti senza costi aggiuntivi ai nuovi utenti che attivano un nuovo numero o la portabilità, ad eccezione delle offerte Kena Voce a 4,99 euro/mese. I nuovi clienti hanno tempo fino al 25 luglio 2023, salvo diversa indicazione, per usufruire di questa nuova promozione online e in negozio.

Sottolineiamo sempre che, salvo modifiche, i clienti Kena che attivano il servizio di Ricarica Automatica avranno anche l’opzione aggiuntiva “50 Giga Gratis per te con la Ricarica Automatica“, che dà accesso a 50 Gigabyte di traffico dati mensile aggiuntivo senza costi aggiuntivi. Questa promozione è valida fino al 20 settembre 2023.

Una volta elaborata la richiesta di attivazione del servizio, questa funzione sarà disponibile al primo rinnovo dell’offerta principale e continuerà a rinnovarsi ogni mese successivo finché la Ricarica automatica sarà mantenuta attiva.