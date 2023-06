Do Kwon, un imprenditore che si occupa di criptovalute, è ricercato da Stati Uniti e Corea del Sud per un debito dal valore di 40 miliardi di dollari e per falsificazione di documenti. Di recente è stato condannato a quattro mesi di prigione da un tribunale del Montenegro.

Il 31enne fondatore della società di criptovalute Terraform Labs, oltre alle accuse di frode è stato accusato di aver falsificato il proprio passaporto. È stato arrestato dalla polizia montenegrina a marzo mentre cercava di imbarcarsi su un volo per Dubai all’aeroporto di Podgorica. Han Chang-joon, ex chief financial officer di Terraform Labs, è stato condannato per lo stesso crimine e condannato a sua volta a quattro mesi di carcere. Entrambi sono stati accusati di falsificazione di documenti e reclusi in custodia cautelare per un totale di 30 giorni. La polizia ha dichiarato di aver trovato passaporti costaricani falsificati e una serie di passaporti belgi.

Kwon e Chang-joon si erano dichiarati non colpevoli alla loro prima udienza in tribunale a maggio. Secondo quanto riferito, Do Kwon ha riferito di aver ottenuto i documenti a Singapore tramite un’agenzia che vende documenti falsi di vari paesi ma a sua insaputa. La coppia di imprenditori pare possa presentare ricorso. “Una volta ricevuto il verdetto per iscritto, ci consulteremo con i nostri clienti su un possibile ricorso”, conferma a Bloomberg l’avvocato difensore Goran Rodic. Il tribunale ha fino a 30 giorni per notificare ufficialmente la difesa e l’ufficio del pubblico ministero.

Nuove accuse e risvolti per l’arresto di Do Kwon, a capo di alcune società di criptovalute come Terraform Labs

Sia la Corea del Sud che gli Stati Uniti hanno chiesto la sua estradizione, mentre i tribunali che se ne occupano devono ancora decidere come procedere. Kwon e altri cinque collaboratori di Terraform Labs sono ricercati per accuse di frode e crimini finanziari in relazione all’implosione delle valute digitali nel 2022. Il TerraUSD è stato concepito come una “stablecoin”, ancorata ad asset stabili come il dollaro americano per prevenire drastiche fluttuazioni dei prezzi. Tuttavia, circa 40 miliardi di dollari di valore di mercato sono stati cancellati per i detentori di TerraUSD e della sua valuta gemella, Luna.

A settembre la Corea del Sud ha chiesto all’Interpol di far circolare un “avviso” per Kwon nei 195 paesi membri dell’agenzia per trovarlo e arrestarlo. Le autorità di regolamentazione statunitensi a febbraio hanno accusato Kwon e la sua società Terraform Labs di “aver orchestrato una frode multimiliardaria con le criptovalute”.