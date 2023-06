Acquistare una striscia LED Smart RGB porta con sé un risparmio assolutamente degno di nota, gli utenti sono felici di poterla scegliere su Amazon ad uno dei prezzi più bassi che abbiamo mai visto, anche se per pochissimo tempo a disposizione globale.

Il risparmio su Amazon è davvero incredibile, e sopratutto risulta sin da subito essere alla portata di ogni singolo consumatore

Striscia LED in offerta su Amazon, quanto costa?

Le strisce LED Smart RGB sono divenute molto di moda nell’ultimo periodo, tanto da spopolare letteralmente su Amazon, con una infinità di modelli cinesi ad oggi acquistabili. Uno dei brand più conosciuti ed apprezzati, oltre a Philips, è sicuramente Govee, realtà che fa del rapporto qualità/prezzo conveniente il proprio punto di forza. Sullo store di ecommerce è difatti possibile acquistare un modello di striscia LED smart da 5 metri, ad una cifra assolutamente conveniente: soli 17,98 euro, contro i 21,99 euro di listino (-18% di sconto).

Controllabile direttamente da un qualsiasi smartphone, data la presenza dell’applicazione mobile collegata, il prodotto in questione si tratta della più classica striscia LED smart RGB, con possibilità di sincronizzare la riproduzione musicale, grazie al collegamento alla rete internet per mezzo del WiFi. La durata è massima, essendo tutti led, nel caso in cui non vogliate utilizzare il WiFi, sottolineiamo la presenza di un comodo telecomando con tasti fisici, adatto quindi anche ai meno tech-addicted.