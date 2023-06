Iliad, arrivano ufficialmente le eSIM, ecco i dettagli

Il noto operatore telefonico Iliad ha da poco reso disponibile una importante novità. A partire dalla giornata di ieri 15 giugno 2023, infatti, l’operatore ha reso disponibili le sue eSIM. Come sappiamo, si tratta di una sorta di SIM virtuale che è possibile inserire e rimuovere in maniera digitale su alcuni dispositivi compatibili. Era una novità di cui si parlava da tempo e ora sarà finalmente disponibile per tutti.

Iliad, l’operatore annuncia ufficialmente in Italia l’arrivo delle eSIM

I nuovi smartphone di ultima generazione supportano le eSIM, ovvero delle SIM virtuali che è possibile inserire e rimuovere digitalmente. Fin dal loro debutto, gli operatori telefonici più importanti in Italia hanno proposto le proprie eSIM e ora si è aggiunto anche un altro operatore.

Come già accennato in apertura, stiamo parlando dell’operatore telefonico Iliad. A partire dalla giornata di ieri, anche questo operatore ha reso disponibili le proprie eSIM. Queste ultime saranno utilizzabili sia da tutti i nuovi clienti sia da chi è già cliente dell’operatore telefonico.

Per tutti i nuovi clienti, in particolare, è previsto un costo di 9,99 euro per attivare la nuova eSIM. Lo stesso discorso vale per tutti i già clienti con attiva un’offerta dall’importo inferiore a 9,99 euro al mese. Per tutti i già clienti dell’operatore con attiva un’offerta da almeno 9,99 euro, invece, l’attivazione della eSIM è proposta al momento in maniera totalmente gratuita. Per richiedere le nuove eSIM di Iliad non bisognerà fare nulla di particolare. Basterà infatti richiederla online sul sito dell’operatore oppure presso i negozi fisici autorizzati Iliad.