L’operatore telefonico Iliad è uno dei più apprezzati dagli utenti per le sue offerte favolose. L’operatore, però, sta pensando anche ai suoi ex clienti. In questi ultimi giorni, infatti, l’operatore sta proponendo ad alcuno ex clienti selezionati l’attivazione di un’altra sensazionale offerta di rete mobile con addirittura 200 GB di traffico dati.

Torna in Iliad, arriva una nuova offerta mobile con 200 GB di traffico dati

A partire dal 9 giugno il noto operatore telefonico francese sta invitando alcuni suoi ex clienti a tornare con una offerta favolosa. In particolare, si tratta dell’offerta denominata Iliad Flash 200. Questa è una delle promo più interessanti proposte in quest’ultimo periodo nel panorama della telefonia mobile.

Nello specifico, con questa offerta sono inclusi ben 200 GB di traffico dati per navigare anche con connettività 5G. L’offerta include anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, minuti illimitati verso alcune destinazioni straniere, SMS illimitati verso tutti i numeri e 10 GB di traffico dati da usare in roaming in UE e nel Regno Unito.

Il costo di questa offerta è di 9,99 euro al mese. L’offerta in questione è al momento proposta ad alcuni ex clienti selezionati di Iliad. L’offerta è però attivabile anche da tutti i nuovi clienti dell’operatore. Vi mostriamo qui di seguito un esempio dell’SMS inviato da Iliad:

“Come fare ad avere un prezzo che non cambia mai nel tempo? Scopri la nuova offerta FLASH 200: minuti e SMS illimitati, 200GB e 5G incluso a 9,99 euro/Mese PER SEMPRE. SIM: 9,99 euro. Attivala entro il 15/06 su m.iliad.it/Flash200 o nei punti vendita iliad (https://puntivendita.iliad.it/map/). 5G disponibile su dispositivi compatibili con la rete iliad e nelle aree coperte da rete 5G iliad (https://5g.iliad.it/). Documentazione contrattuale, Informativa e diritti privacy: https://www.iliad.it/iliad-flash200-docs.html”.