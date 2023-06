Vodafone Silver, sono due le offerte con 200GB per battere Iliad

Tra i gestori più attivi sotto questo punto di vista c’è Vodafone, azienda che con tutte le sue migliori opportunità sta rendendo la vita più semplice agli utenti. Basta infatti veramente poco per sottoscrivere una delle sue offerte migliori, le quali prendono il nome di Silver. Si tratta di opportunità che sono state create dal celebre provider proprio per portare indietro tanti vecchi clienti che hanno deciso di scegliere altri gestori in passato.

Da preannunciare che entrambe le promo non hanno a disposizione il 5G, ma questo non deve essere un problema. Il 5G in Italia infatti non è per nulla performante come in molti credevano potesse essere. Negli Stati Uniti ad esempio le millimiter waves associate al nuovo standard di rete fanno la differenza, ma siccome qui in Italia tutto ciò non esiste, tanto vale valutare anche un provider che si ferma al caro vecchio 4G.

Vodafone sbarra la strada agli altri gestori e prendere il largo con due offerte fino a 200GB

Le migliori offerte di Vodafone non potevano che esserci due soluzioni eccezionali, entrambe della gamma Silver.

La prima, quella che costa 7,99 € al mese, permette di avere minuti e messaggi senza limiti con 150 giga disponibili in 4G ogni mese per navigare in internet.

La seconda offerta è probabilmente più vantaggiosa, dal momento che riesce ad arrivare a 200 giga di connessione dati in 4G. Il prezzo è bloccato per due anni a soli 9,99 €.

Ricordiamo che entrambe le soluzioni possono essere sfruttate con questi prezzi solo utilizzando il metodo di pagamento Smart Pay.