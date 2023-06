Il conto corrente può venirvi azzerato in pochissimi secondi, è sempre necessario prestare la massima attenzione alle numerosissime truffe che, purtroppo, costellano il web. Una delle più pericolose non sfrutta bug o mancanze dei più importanti siti internet, ma si affida direttamente all’inesperienza del singolo consumatore.

Il suo nome è phishing, sicuramente negli anni ne avrete letto o sentito parlare, non stupitevi di questo, è una truffa antichissima che, nonostante le centinaia di articoli in merito pubblicati, ancora oggi è assolutamente in grado di mietere innumerevoli vittime, in quanto è lo stesso utente a fornire involontariamente i dati di accesso al proprio profilo.

Truffe, attenzione al pericoloso phishing

Il meccanismo ha inizio con l’invio di un messaggio di posta elettronica o un SMS, al numero di telefono/indirizzo email che avete collegato al conto corrente, che sia presso una banca o anche semplicemente Poste Italiane. Il suddetto sembra a tutti gli effetti essere stato inviato dall’istituto di riferimento, peccato che la realtà sia ben diversa, il corpo è composto da un messaggio che punta a spaventare l’utente finale, invitandolo a premere un link interno, che gli permetta di collegarsi direttamente (teoricamente) al sito ufficiale.

Coloro che seguiranno le indicazioni, infatti, si ritroveranno catapultati su un sito che esteticamente sembra essere l’originale, ma che in realtà è salvato su un server gestito dai malviventi. Tutto ciò si tramuta in un pericolo incredibile, infatti andando ad inserire le credenziali di accesso, le stesse verranno consegnate direttamente nelle mani dei suddetti, i quali poi avranno libero accesso al conto.