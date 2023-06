Mini Impianto Stereo Philips ad un ottimo prezzo

La piattaforma di e-commerce Amazon, come ben saprete, propone ogni giorno migliaia di prodotti in offerta e, stare dietro a tutti, non è sicuramente un lavoro semplice.

Ogni giorno cerchiamo di trovare le offerte che potrebbero interessare ad ognuno di voi e oggi abbiamo scovato un Mini Impianto Stereo Philips ad un prezzo stracciato.

Philips Mini Impianto Stereo in offerta su Amazon

Questo Philips impianto stereo casa può riprodurre la tua musica preferita grazie alla radio DAB+/FM, porta USB, il CD-player e il Bluetooth. Riempi la stanza con l’audio che ami. Con la funzione di controllo audio digitale di questo sistema stereo per casa, puoi goderti ancora di più la tua playlist. Scegli per questo uno degli stili audio predefiniti.

Questi altoparlanti da scaffale con la potenza massima in uscita di 18 W assicurano un audio nitido e bassi ottimali, grazie ai woofer da 3″ e alle porte bass reflex. Il Mini Impianto Stereo in questione valorizza qualsiasi ambiente. Il Bluetooth wireless ha una portata di 10 m ed è possibile caricare un dispositivo smart tramite la porta USB.

In dotazione insieme all’Impianto troverete anche il porta USB per la ricarica, il telecomando con batteria, un’antenna FM, una guida rapida ed il certificato di garanzia. Andiamo al sodo, tutto questo ben di Dio lo potete trovare al prezzo di soli 79 euro seguendo il link.